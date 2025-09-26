Nagy a baj a Liverpoolnál: csúnyán lesérült a csapat védője

Térdszalagszakadás miatt hosszú hónapokig nem futballozhat Giovanni Leoni, a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool FC olasz védője - írja az MTI.

Hónapokig nem futballozhat Giovanni Leoni. Fotó: NurPhoto

A hátvéd kedden a Southampton ellen 2-1-re megnyert Ligakupa-mérkőzésen sérült meg, de Arne Slot vezetőedző csak pénteken ismertette a pontos diagnózist. Az angol bajnoki címvédő 18 éves játékosának térdében az elülső keresztszalag szakadt el, ezért - a holland vezetőedző szerint - egy évig nem léphet pályára. Leoni az előző idényben Balogh Botond csapattársa volt Parmában, augusztus közepén igazolt a Liverpoolhoz, amelynek színeiben a keddi volt az első mérkőzése.