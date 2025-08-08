Szeptember 6-án kezdi meg a magyar válogatott a labdarúgó- világbajnoki selejtezőket. Marco Rossi csapata Írországban lép először pályára. A dublini meccsre pénteken 10 órától kezdik el árulni a jegyeket. A találkozóra közel 2000 magyar juthat be, vagyis gyorsnak kell lenni, ha belépőhöz akarsz jutni, főleg úgy, hogy a selejtezőre az Írországban élő magyarok is érkeznek majd.

A magyar válogatott ősszel szerepel a vb-selejtezőkön Fotó: Illyés Tibor

A csapat szeptember 9-én idehaza fogadja Portugáliát, már most érdemes felírni: arra a találkozóra augusztus 11-én hétfőn délelőtt kezdik el árulni a belépőket.

A magyar válogatott világbajnoki selejtezői

Szeptember 6.: Írország-Magyarország 20.45

Szeptember 9., Magyarország-Portugália 20.45

Október 11.: Magyarország-Örményország 18.00

Október 14.: Portugália-Magyarország 20.45

November 13.: Örményország-Magyarország 18.00

November 16.: Magyarország-Írország 15.00