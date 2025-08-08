Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Csak a leggyorsabbak láthatják Szoboszlait! Perceken belül árulják a válogatott meccs jegyeit

Magyarország
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 08:50
világbajnokicsapat
Marco Rossi csapata szeptemberben kezdi meg a világbajnoki selejtezőket. A magyar válogatott írországi meccsére csak kevesen juthatnak be.

Szeptember 6-án kezdi meg a magyar válogatott a labdarúgó- világbajnoki selejtezőket. Marco Rossi csapata Írországban lép először pályára. A dublini meccsre pénteken 10 órától kezdik el árulni a jegyeket. A találkozóra közel 2000 magyar juthat be, vagyis gyorsnak kell lenni, ha belépőhöz akarsz jutni, főleg úgy, hogy a selejtezőre az Írországban élő magyarok is érkeznek majd.

magyar válogatott
A magyar válogatott ősszel szerepel a vb-selejtezőkön Fotó: Illyés Tibor

A csapat szeptember 9-én idehaza fogadja Portugáliát, már most érdemes felírni: arra a találkozóra augusztus 11-én hétfőn délelőtt kezdik el árulni a belépőket.

A magyar válogatott világbajnoki selejtezői

Szeptember 6.: Írország-Magyarország 20.45
Szeptember 9., Magyarország-Portugália 20.45
Október 11.: Magyarország-Örményország 18.00
Október 14.: Portugália-Magyarország 20.45
November 13.: Örményország-Magyarország 18.00
November 16.: Magyarország-Írország 15.00

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
