Szeptember 6-án kezdi meg a magyar válogatott a labdarúgó- világbajnoki selejtezőket. Marco Rossi csapata Írországban lép először pályára. A dublini meccsre pénteken 10 órától kezdik el árulni a jegyeket. A találkozóra közel 2000 magyar juthat be, vagyis gyorsnak kell lenni, ha belépőhöz akarsz jutni, főleg úgy, hogy a selejtezőre az Írországban élő magyarok is érkeznek majd.
A csapat szeptember 9-én idehaza fogadja Portugáliát, már most érdemes felírni: arra a találkozóra augusztus 11-én hétfőn délelőtt kezdik el árulni a belépőket.
Szeptember 6.: Írország-Magyarország 20.45
Szeptember 9., Magyarország-Portugália 20.45
Október 11.: Magyarország-Örményország 18.00
Október 14.: Portugália-Magyarország 20.45
November 13.: Örményország-Magyarország 18.00
November 16.: Magyarország-Írország 15.00
