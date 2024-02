Tóth Bence intim titkokat árult el Hódi Pamelával kapcsolatban - Videó

Folytatódik a TV2 Szerencsekerék című műsora, amiben Hódi Pamela férje, Tóth Bence méri össze a tudását a másik két játékossal. Az egykori focista a műsorban egy izgalmas, intim titkot is elárult feleségével való megismerkedéséről. A házaspár a kapcsolatuk elején igyekezték leplezni szerelmüket, így gyakran egy nagyobb társaságban mutatkoztak elterelésként.

Pamela és férje, Tóth Bence gyakran csak a moziban tudtak kettesben maradni (Fotó: Máté Krisztián)

Bence a műsorban elmesélte, hogyan is próbálták kivédeni a kíváncsi tekinteteket, hogy szerelmes pillanataikat együtt megélhessék.

Hát igen, az elején, nem akartuk ezt felvállalni! Még nem tudtuk, mi lesz a kapcsolatunkból Pamelával, aztán mindig ilyen nagyobb csoportokban elkezdtünk moziba járni. Az volt a legegyszerűbb, legeladhatóbb, és mikor bementünk, elfoglaltuk a helyünket és jött a sötétség, na az volt a mi időnk. Lement a film, és utána kérdezik a többiek, hogy neked hogy tetszett ez a sztori, az a dolog? Hát igen, nekünk arról szólt az első mozizásunk ebben a társaságban, hogy végig csókolóztuk az egészet. Mi csak így összenevettünk, hogy igazából nem tudtunk a témához hozzászólni

– mesélte Kasza Tibinek Tóth Bence.

Tóth Bence nevetve mesélte el első randevújuk egyikét Hódi Pamelával (Fotó: TV2)

Ezért jó Hódi Pamela és Tóth Bence kapcsolata

Egymás gondolatainak megértése akár félszavakból egy jól működő kapcsolat egyik ismérve. Hódi Pamela korábban ezt fejtette ki bővebben.

– Látom, érzem, tudom Bence gondolatait. Egyikünk elkezd egy mondatot, a másik legtöbbször be tudja fejezni. Nem is veszünk össze semmin: ha valamiben nem is egyezik a véleményünk, azt megbeszéljük, esetleg alszunk rá egyet, hogy tisztább fejjel lássunk, egyeztetünk, és máris túllépünk rajta. A nagyobbik lányommal ugyanez a helyzet: jó értelemben „belelátok”, mondhatni, bizonyos mértékig egyek vagyunk – mesélte a sztáranyuka a hot! magazinnak.