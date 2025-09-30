Házasság 21 év korkülönbséggel: megnősült az egykori magyar válogatott focista

Hamar István volt magyar válogatott labdarúgó és menyasszonya, Turcsán Lilla néhány nappal ezelőtt mondta ki a boldogító igent Tökölön. A Honvéd egykori játékosa és a nála 21 évvel fiatalabb felesége régóta ismerik egymást, hiszen ugyanabban a városban nőttek fel. Életük most új szakaszba lépett: a közös tervek között gyermekvállalás is szerepel, valamint olyan szenvedélyek, mint a futball és a lovaglás, amelyek mindennapjaik részét képezik.
Egy igazán örömteli napon vagyok túl, igaz, már tíz napja volt, de még mindig a hatása alatt vagyok. Nagyon jól sikerült az esküvő, és az is óriási boldogság számomra, hogy újra férj tudok lenni. Harmincegy év telt el az utolsó házasságom óta, sokat vártam erre a pillanatra, de most igazán boldog vagyok
- mondta a Borsnak a Honvéd egykori 25-szörös válogatott labdarúgója.
Hamar István szerint a korkülönbség nem akadály, sőt, új lendületet ad a kapcsolatnak.
Természetesen érzem a korkülönbséget, hiszen generációs eltérés van köztünk. Ugyanakkor éppen ez teszi különlegessé a kapcsolatunkat: olyan impulzusokat és lendületet kapok Lillától, hogy mellette újra fiatalnak érzem magam. Nemcsak ő, hanem az új hobbim, a lovaglás is teljesen más életformát hozott az életembe. Munka után rohanok a lovainkhoz, együtt lovagolunk, és közben hajtjuk egymást előre. Szeretnénk minél több közös élményt gyűjteni, és minél gazdagabbá tenni az előttünk álló éveket.
Megbeszéltük, hogy mindketten szeretnénk közös gyermeket, így ez nálunk már évekkel ezelőtt eldőlt, amikor megkértem a kezét Moszkvában. Az esküvő nagyon jól sikerült: ott voltak a testvéreim, a gyermekeim, a barátaim, a focisták közül Horváth Feri és Tamási Zoli, valamint több egykori válogatott és klubtársam is. A futball mellett sok barát érkezett a lovassport világából is, új ismeretségekből kifolyólag is. Igazán jó hangulatban telt az este, család és barátok együtt ünnepeltek, reggel hatig tartott a mulatság. Úgy érzem, kellően meg tudtuk ünnepelni a házasságomat.
Az 54 éves egykori labdarúgó pályafutása során a Csepel, a Honvéd, az MTK és a Vasas színeiben is játszott, és ma is aktív: a kispestiek old boys csapatában rúgja a labdát, kiváló erőnlétnek örvend, emellett pedig rendszeresen lovagol. A klub életében is fontos szerepet vállal, hiszen ő a Honvéd Baráti Kör elnöke.
A háromgyermekes sportember számára az esküvő újabb boldog mérföldkő volt. Felesége, aki az Agrárminisztériumban dolgozik, szeptember 20. óta már Hamar-Turcsán Lilla néven éli mindennapjait. A fiatal feleség számára ez a nap alighanem élete legszebb emléke marad.
