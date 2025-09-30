Házasság 21 év korkülönbséggel: megnősült az egykori magyar válogatott focista

Hamar István volt magyar válogatott labdarúgó és menyasszonya, Turcsán Lilla néhány nappal ezelőtt mondta ki a boldogító igent Tökölön. A Honvéd egykori játékosa és a nála 21 évvel fiatalabb felesége régóta ismerik egymást, hiszen ugyanabban a városban nőttek fel. Életük most új szakaszba lépett: a közös tervek között gyermekvállalás is szerepel, valamint olyan szenvedélyek, mint a futball és a lovaglás, amelyek mindennapjaik részét képezik.

Hamar István feleségül vette 21 évvel fiatalabb szerelmét, Turcsán Lillát (Fotó: Gergics Attila)

Egy igazán örömteli napon vagyok túl, igaz, már tíz napja volt, de még mindig a hatása alatt vagyok. Nagyon jól sikerült az esküvő, és az is óriási boldogság számomra, hogy újra férj tudok lenni. Harmincegy év telt el az utolsó házasságom óta, sokat vártam erre a pillanatra, de most igazán boldog vagyok

- mondta a Borsnak a Honvéd egykori 25-szörös válogatott labdarúgója.

Hamar István szerint a korkülönbség nem akadály, sőt, új lendületet ad a kapcsolatnak.

Természetesen érzem a korkülönbséget, hiszen generációs eltérés van köztünk. Ugyanakkor éppen ez teszi különlegessé a kapcsolatunkat: olyan impulzusokat és lendületet kapok Lillától, hogy mellette újra fiatalnak érzem magam. Nemcsak ő, hanem az új hobbim, a lovaglás is teljesen más életformát hozott az életembe. Munka után rohanok a lovainkhoz, együtt lovagolunk, és közben hajtjuk egymást előre. Szeretnénk minél több közös élményt gyűjteni, és minél gazdagabbá tenni az előttünk álló éveket.

Hamar Istvánt és feleségét, Lillát a közös szenvedély, a lovaglás is összeköti ( Szabó Krisztina)

Hamar István és felesége is közös gyermeket szeretnének