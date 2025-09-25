Óriási különbségek, ez dönthet a Fradi javára ma este az EL-ben

Elérkezett a következő nagy kihívás Robbie Keane csapata számára: rajtol az Európa-liga főtáblája. A cseh rivális nem tűnik egyszerű feladatnak, ám a Ferencvárosnak megvan a reális esélye, hogy három ponttal távozzon a Plzen elleni összecsapásról. A felek már az Európa-liga 2024/2025-ös szezonjában is farkasszemet néztek egymással a legjobb 32 között: a hazai 1-0-s siker után, idegenben 3-0-s vereséget szenvedett a Fradi.
Bár a két csapat összértéke mintegy nyolcmillió euróval kedvezőbb a csehek számára, ez korántsem elegendő ahhoz, hogy jelentős pénzügyi fölényről beszéljünk. Az eltérés inkább az egyensúlyban mutatkozik meg. A Ferencváros értékesebbnek tartott játékosai elsősorban a középpályán és a támadószekcióban kapnak lehetőséget, míg a cseh együttesnél kiegyensúlyozottabb az összetétel. A Transfermarkt adatai alapján a Viktoria Plzen mind a védelemben, mind a középpályán, mind pedig a támadósorban foglalkoztat olyan labdarúgókat, akik piaci értéke meghaladja az 5 millió eurót, a Fradiról ugyanez nem mondható el.
A zöld-fehérek 31 fős keretében összesen 20 külföldi játékos található, ami 64,5%-os arányt jelent, és ez másfélszerese a cseh együttes hazai-légiós megoszlásának. A Plzen csapatában mindössze 11 határon túlról érkező futballista szerepel, ám közülük többen alapembereknek számítanak a kezdőcsapatban.
A magyar rekordbajnokhoz képest a Viktoria Plzen nem számít a cseh bajnokság első számú esélyesének, ugyanakkor az utóbbi időszakban hatszor is megnyerte hazája legkiemelkedőbb trófeáját. Ennek ellenére jelenleg csak a csalódást keltő negyedik helyet foglalják el a tabellán — éppen úgy, mint a Ferencváros —, és már hat pont hátrányban vannak az első három helyezett mögött. Robbie Keane csapata sem tudott eddig dominálni az NB I-ben: a Puskás Akadémia, a DVTK és az MTK ellen sem sikerült begyűjtenie a három pontot, így lépéshátrányba került a Pakssal szemben.
A Ferencváros kerete az egyik legmagasabb átlagéletkorú a sorozatban, és ez döntő faktor lehet, akár már ma este.
Ezzel szemben a cseh együttes inkább a fiatalabb korosztályt képviseli: a Viktoria Plzen játékosainak átlagéletkora mindössze 25,5 év. A zöld-fehérek ezzel szemben már közelítenek a harminchoz, átlagosan 28,1 évesek. Ez egyrészt komoly nemzetközi rutint és tapasztalatot sejtet, ami kulcsfontosságú tényező lehet egy nemzetközi kupamérkőzés során. Másrészt azonban visszaüthet a találkozó végjátékában, amikor a Plzen fiatalabb játékosai frissebben, kevesebb fáradtsággal mozoghatnak, mint Robbie Keane tanítványai.
A mérkőzést csütörtök este, 21:00-kor rendezik a Groupama Arénában. (M4 Sport)
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.