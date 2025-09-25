Óriási különbségek, ez dönthet a Fradi javára ma este az EL-ben

Elérkezett a következő nagy kihívás Robbie Keane csapata számára: rajtol az Európa-liga főtáblája. A cseh rivális nem tűnik egyszerű feladatnak, ám a Ferencvárosnak megvan a reális esélye, hogy három ponttal távozzon a Plzen elleni összecsapásról. A felek már az Európa-liga 2024/2025-ös szezonjában is farkasszemet néztek egymással a legjobb 32 között: a hazai 1-0-s siker után, idegenben 3-0-s vereséget szenvedett a Fradi.

Sorsdöntő mérkőzéssel kezdi az Európa-ligát a Fradi Fotó: TumbaszHedi

Egyenlőek az erőviszonyok

Bár a két csapat összértéke mintegy nyolcmillió euróval kedvezőbb a csehek számára, ez korántsem elegendő ahhoz, hogy jelentős pénzügyi fölényről beszéljünk. Az eltérés inkább az egyensúlyban mutatkozik meg. A Ferencváros értékesebbnek tartott játékosai elsősorban a középpályán és a támadószekcióban kapnak lehetőséget, míg a cseh együttesnél kiegyensúlyozottabb az összetétel. A Transfermarkt adatai alapján a Viktoria Plzen mind a védelemben, mind a középpályán, mind pedig a támadósorban foglalkoztat olyan labdarúgókat, akik piaci értéke meghaladja az 5 millió eurót, a Fradiról ugyanez nem mondható el.

A Fradinál több a légiós

A zöld-fehérek 31 fős keretében összesen 20 külföldi játékos található, ami 64,5%-os arányt jelent, és ez másfélszerese a cseh együttes hazai-légiós megoszlásának. A Plzen csapatában mindössze 11 határon túlról érkező futballista szerepel, ám közülük többen alapembereknek számítanak a kezdőcsapatban.

Lassú szezonkezdet

A magyar rekordbajnokhoz képest a Viktoria Plzen nem számít a cseh bajnokság első számú esélyesének, ugyanakkor az utóbbi időszakban hatszor is megnyerte hazája legkiemelkedőbb trófeáját. Ennek ellenére jelenleg csak a csalódást keltő negyedik helyet foglalják el a tabellán — éppen úgy, mint a Ferencváros —, és már hat pont hátrányban vannak az első három helyezett mögött. Robbie Keane csapata sem tudott eddig dominálni az NB I-ben: a Puskás Akadémia, a DVTK és az MTK ellen sem sikerült begyűjtenie a három pontot, így lépéshátrányba került a Pakssal szemben.

A magyar csapat tapasztaltabb

A Ferencváros kerete az egyik legmagasabb átlagéletkorú a sorozatban, és ez döntő faktor lehet, akár már ma este.

Ezzel szemben a cseh együttes inkább a fiatalabb korosztályt képviseli: a Viktoria Plzen játékosainak átlagéletkora mindössze 25,5 év. A zöld-fehérek ezzel szemben már közelítenek a harminchoz, átlagosan 28,1 évesek. Ez egyrészt komoly nemzetközi rutint és tapasztalatot sejtet, ami kulcsfontosságú tényező lehet egy nemzetközi kupamérkőzés során. Másrészt azonban visszaüthet a találkozó végjátékában, amikor a Plzen fiatalabb játékosai frissebben, kevesebb fáradtsággal mozoghatnak, mint Robbie Keane tanítványai.