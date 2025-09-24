Szomorú gyászhír jött a Fradi meccse előtt

A Fradi-Plzen Európa-liga mérkőzés előtt érkezett a szomorú hír: Jan Lála, aki 1962-ben Chilében világbajnoki ezüstérmet nyert a csehszlovák válogatottal, néhány nappal 87. születésnapja után elhunyt. Az akkori tornán pályára lépett a magyarok elleni negyeddöntőben is, amelyet Csehszlovákia 1–0-ra nyert meg, és végül egészen a fináléig menetelt. Lála pályafutása során a Slavia Praha meghatározó alakjává vált, 402 tétmérkőzésen viselte a piros-fehér mezt, ebből 143-szor a csehszlovák élvonalban.
1962 és 1967 között 37 alkalommal ölthette magára a csehszlovák válogatott mezét, ez idő alatt egy gólt is szerzett. A chilei világbajnokságon a spanyolok elleni nyitómeccsen nyújtott kiemelkedő teljesítményt, amikor a legendás balszélsőt, Francisco Gentót kellett semlegesítenie. A világbajnokság során azonban hatalmas balszerencse érte: a Jugoszlávia elleni elődöntőben megsérült, így a Brazília elleni emlékezetes finálét már kihagyni kényszerült.
A szakértők szerint Lála játéka megelőzte a korát: nem csupán védekezett, hanem modern felfogásban aktívan bekapcsolódott a támadásokba is. Gyorsasága, technikája és bátorsága tette őt a Slavia, valamint a válogatott egyik ikonikus alakjává.
A Slavia hivatalos közösségi oldalán búcsúzott legendájától, aki generációknak mutatta meg, mit jelent szenvedéllyel és elszántsággal futballozni.
Csütörtök este 21 órától (Tv: M4 Sport) igazi futballünnep vár a szurkolókra: a Ferencváros a Groupama Arénában, telt ház előtt látja vendégül a cseh bajnokság egyik legnagyobb esélyesét, a tavalyi ezüstérmes Viktoria Plzent.
