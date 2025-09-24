Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Mercédesz, Gellért névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szomorú gyászhír jött a Fradi meccse előtt

Fradi
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 24. 12:20
európa-ligaPlzentragédia
Gyászba borult a futballvilág. 87 éves korában elhunyt Jan Lála, a cseh Slavia Praha legendás jobbhátvédje. A szomorú hírt éppen a Fradi-Plzen Európa-liga rangadó előtt jelentette be a Slavia hivatalos oldala.
Bors
A szerző cikkei

A Fradi-Plzen Európa-liga mérkőzés előtt érkezett a szomorú hír: Jan Lála, aki 1962-ben Chilében világbajnoki ezüstérmet nyert a csehszlovák válogatottal, néhány nappal 87. születésnapja után elhunyt. Az akkori tornán pályára lépett a magyarok elleni negyeddöntőben is, amelyet Csehszlovákia 1–0-ra nyert meg, és végül egészen a fináléig menetelt. Lála pályafutása során a Slavia Praha meghatározó alakjává vált, 402 tétmérkőzésen viselte a piros-fehér mezt, ebből 143-szor a csehszlovák élvonalban.

A Fradi-Plzen Európa-liga mérkőzést előtt jött a tragikus hír.
A Fradi-Plzen Európa-liga mérkőzést előtt jött a tragikus hír, elhunyt a csehszlovák válogatott labdarúgója, Jan Lála Fotó: Pexels

1962 és 1967 között 37 alkalommal ölthette magára a csehszlovák válogatott mezét, ez idő alatt egy gólt is szerzett. A chilei világbajnokságon a spanyolok elleni nyitómeccsen nyújtott kiemelkedő teljesítményt, amikor a legendás balszélsőt, Francisco Gentót kellett semlegesítenie. A világbajnokság során azonban hatalmas balszerencse érte: a Jugoszlávia elleni elődöntőben megsérült, így a Brazília elleni emlékezetes finálét már kihagyni kényszerült

A szakértők szerint Lála játéka megelőzte a korát: nem csupán védekezett, hanem modern felfogásban aktívan bekapcsolódott a támadásokba is. Gyorsasága, technikája és bátorsága tette őt a Slavia, valamint a válogatott egyik ikonikus alakjává.
A Slavia hivatalos közösségi oldalán búcsúzott legendájától, aki generációknak mutatta meg, mit jelent szenvedéllyel és elszántsággal futballozni.

Fradi-Plzen rangadót rendeznek az Európa-liga első meccsén

Csütörtök este 21 órától (Tv: M4 Sport) igazi futballünnep vár a szurkolókra: a Ferencváros a Groupama Arénában, telt ház előtt látja vendégül a cseh bajnokság egyik legnagyobb esélyesét, a tavalyi ezüstérmes Viktoria Plzent.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu