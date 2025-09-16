Azt pletykálják, meghalt: mi az igazság a holland futball-legendáról?

Igencsak különös pletyka kapott szárnyra: elhunyt Arjen Robben holland focista, hazája válogatottjának egyik kiemelkedő játékosa, középpályás, csatár, akit korábban a Chelsea, a Real Madrid és a Bayern München színeiben is láthattunk pályára lépni. Na de mi az igazság? Tényleg meghalt a 41 éves labdarúgó?

Arjen Robben 2021-ben vonult vissza a profi futballtól. Azonban szeptember közepén az a pletyka kezdett róla keringeni, hogy meghalt Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Meghalt Arjen Robben?

Egyes híroldalakon megjelent: a korábbi holland válogatott labdarúgó, Arjen Robben krónikus légzőszervi megbetegedésben életét vesztette. E híroldalak szerint a család is megerősítette Robben halálát, mely azóta számos közösségi médiás posztot szült, a sportrajongók pedig kétségbeesetten keresnek rá kedvencük nevére. A halálhír forrása állítólag egy Facebook-poszt volt. Most mindenki arra kíváncsi: igaz vagy sem?

Nos, mindenki megnyugodhat: minden jel arra mutat, hogy egy újabb kamu halálhírkeltéssel van csak dolgunk. Noha maga Robben semmilyen közösségi felületén nem jelentkezett be, hogy cáfolja a pletykákat, ez még nem kell, hogy aggodalomra adjon okot. Ugyanakkor tény, hogy a halálhírt semmilyen megbízható forrás nem tudta alátámasztani, és semmilyen nyoma nincs annak, hogy a családja bármilyen közleményt is kiadott volna.

Arjen Robben, a leggyorsabb

A ma már Hollandiában visszavonultan élő sportolót egykor a pályák leggyorsabb játékosaként emlegették. És ez nem csak amolyan ráaggatott jelző volt, hanem komoly számadatok bizonyították. 2014 őszén hozta nyilvánosságra a FIFA, hogy tanulmányt készítettek az európai élbajnokságokban szereplő játékosok futógyorsaságáról. Ebből egyértelműen kiderült, hogy Arjen Robben a leggyorsabb, képes elérni akár az óránkénti 37 kilométeres csúcssebességet is. (Összehasonlítás végett: amikor Usain Bolt a 2009-es atlétikai világbajnokságon fölállította a 100 méteres síkfutás 9,58 másodperces világcsúcsát, a pálya 60. és 80. métere között száguldott a legsebesebben: 44,7 km/órával.)