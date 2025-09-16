Ázsia ExpresszCharlie KirkOtthon Start ProgramSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Edit névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Azt pletykálják, meghalt: mi az igazság a holland futball-legendáról?

pletyka
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 17:35
Arjen Robbenhalálhír
Arról szólnak a hírek, hogy elhunyt a válogatott focista. De vajon mi az igazság: tényleg meghalt Arjen Robben?

Igencsak különös pletyka kapott szárnyra: elhunyt Arjen Robben holland focista, hazája válogatottjának egyik kiemelkedő játékosa, középpályás, csatár, akit korábban a Chelsea, a Real Madrid és a Bayern München színeiben is láthattunk pályára lépni. Na de mi az igazság? Tényleg meghalt a 41 éves labdarúgó?

Arjen Robben 2021-ben vonult vissza a profi futballtól. Azonban szeptember közepén az a pletyka kezdett róla keringeni, hogy meghalt
Arjen Robben 2021-ben vonult vissza a profi futballtól. Azonban szeptember közepén az a pletyka kezdett róla keringeni, hogy meghalt  Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Meghalt Arjen Robben?

Egyes híroldalakon megjelent: a korábbi holland válogatott labdarúgó, Arjen Robben krónikus légzőszervi megbetegedésben életét vesztette. E híroldalak szerint a család is megerősítette Robben halálát, mely azóta számos közösségi médiás posztot szült, a sportrajongók pedig kétségbeesetten keresnek rá kedvencük nevére. A halálhír forrása állítólag egy Facebook-poszt volt. Most mindenki arra kíváncsi: igaz vagy sem?

Nos, mindenki megnyugodhat: minden jel arra mutat, hogy egy újabb kamu halálhírkeltéssel van csak dolgunk. Noha maga Robben semmilyen közösségi felületén nem jelentkezett be, hogy cáfolja a pletykákat, ez még nem kell, hogy aggodalomra adjon okot. Ugyanakkor tény, hogy a halálhírt semmilyen megbízható forrás nem tudta alátámasztani, és semmilyen nyoma nincs annak, hogy a családja bármilyen közleményt is kiadott volna.

Arjen Robben, a leggyorsabb

A ma már Hollandiában visszavonultan élő sportolót egykor a pályák leggyorsabb játékosaként emlegették. És ez nem csak amolyan ráaggatott jelző volt, hanem komoly számadatok bizonyították. 2014 őszén hozta nyilvánosságra a FIFA, hogy tanulmányt készítettek az európai élbajnokságokban szereplő játékosok futógyorsaságáról. Ebből egyértelműen kiderült, hogy Arjen Robben a leggyorsabb, képes elérni akár az óránkénti 37 kilométeres csúcssebességet is. (Összehasonlítás végett: amikor Usain Bolt a 2009-es atlétikai világbajnokságon fölállította a 100 méteres síkfutás 9,58 másodperces világcsúcsát, a pálya 60. és 80. métere között száguldott a legsebesebben: 44,7 km/órával.)

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu