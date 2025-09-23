Az unokája lehetne, Matthäus 38 évvel fiatalabb babája volt az Aranylabda-gála bombázója

Természetesen a futballvilág legjobb női és férfi játékosai voltak a hétfői, párizsi Aranylabda-gála főszereplői, de némelyiküknél bizony nagyobb figyelmet vont magára valaki: Lothar Matthäus 38 évvel fiatalabb "kísérője".
A 150-szeres német válogatott, világ- és Európa-bajnok labdarúgóból lett szakkommentátor letagadhatna néhány évet az életkorából (64), és ahogy öregszik, egyre fiatalabb nőkre bukik.
Kivált az elegánsan szexi Theresa Sommer oldalán, aki kis túlzással akár az unokája is lehetne a korábbi magyar kapitánynal. A lány kilenc évvel azután született, hogy Matthäus 1990-ben elnyerte az Aranylabdát.
A 26 éves modell nem először jelent meg Matthäusszal a nyilvánosság előtt – síeltek már együtt egy celebversenyen, de szurkoltak a német válogatott Portugália elleni Nemzetek Ligája-elődöntőjén is –, ugyanakkor a kapcsolatukat firtató kérdésekre rendre kitérő válaszokat adnak. Annál sokatmondóbb a testbeszédük!
A 2004-től a 2021-es legutóbbi (ötödik) válásáig három feleségével is Budapesten élt korábbi szövetségi kapitányunk legújabb választottjáról annyit derített ki a sajtó, hogy szeret dzsúdózni, és Angliában többek között pszichológiát hallgatott.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.