Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Tekla névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Az unokája lehetne, Matthäus 38 évvel fiatalabb babája volt az Aranylabda-gála bombázója

Lothar Matthäus
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 11:50
Theresa Sommeraranylabda
Dúl a szerelem a 26 éves Theresa és a 64 éves Lothar között? A fiatal modell hónapok óta fel-feltűnik a nőfaló Matthäus oldalán, most éppen az Aranylabda-gálán.
LL
A szerző cikkei

Természetesen a futballvilág legjobb női és férfi játékosai voltak a hétfői, párizsi Aranylabda-gála főszereplői, de némelyiküknél bizony nagyobb figyelmet vont magára valaki: Lothar Matthäus 38 évvel fiatalabb "kísérője". 

Lothar Matthäus és Theresa Sommer a párizsi Aranylabda-gálán
Lothar Matthäus és Theresa Sommer a párizsi Aranylabda-gálán
Fotó: Stephane Cardinale - Corbis

A 150-szeres német válogatott, világ- és Európa-bajnok labdarúgóból lett szakkommentátor letagadhatna néhány évet az életkorából (64), és ahogy öregszik, egyre fiatalabb nőkre bukik.

Matthäus fiatal párral villogott az Aranylabda-gálán

Kivált az elegánsan szexi Theresa Sommer oldalán, aki kis túlzással akár az unokája is lehetne a korábbi magyar kapitánynal. A lány kilenc évvel azután született, hogy Matthäus 1990-ben elnyerte az Aranylabdát. 

A 26 éves modell nem először jelent meg Matthäusszal a nyilvánosság előtt – síeltek már együtt egy celebversenyen, de szurkoltak a német válogatott Portugália elleni Nemzetek Ligája-elődöntőjén is –, ugyanakkor a kapcsolatukat firtató kérdésekre rendre kitérő válaszokat adnak. Annál sokatmondóbb a testbeszédük! 

A 2004-től a 2021-es legutóbbi (ötödik) válásáig három feleségével is Budapesten élt korábbi szövetségi kapitányunk legújabb választottjáról annyit derített ki a sajtó, hogy szeret dzsúdózni, és Angliában többek között pszichológiát hallgatott.

Matthäus eddigi öt házassága:

  1. Sylvia (1981–92), két gyermekük született: Alisa (1986) és Viola (1988);
  2. Lolita Morena (1994–99), egy gyermekük született: Loris (1992);
  3. Marijana Kosztics (2003–08);
  4. Kristina Liliana Cudinova (2009–11);
  5. Anasztaszja Klimko (2014–21), egy gyermekük született: Milan (2014).

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu