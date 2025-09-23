Az unokája lehetne, Matthäus 38 évvel fiatalabb babája volt az Aranylabda-gála bombázója

Természetesen a futballvilág legjobb női és férfi játékosai voltak a hétfői, párizsi Aranylabda-gála főszereplői, de némelyiküknél bizony nagyobb figyelmet vont magára valaki: Lothar Matthäus 38 évvel fiatalabb "kísérője".

Lothar Matthäus és Theresa Sommer a párizsi Aranylabda-gálán

Fotó: Stephane Cardinale - Corbis

A 150-szeres német válogatott, világ- és Európa-bajnok labdarúgóból lett szakkommentátor letagadhatna néhány évet az életkorából (64), és ahogy öregszik, egyre fiatalabb nőkre bukik.

Matthäus fiatal párral villogott az Aranylabda-gálán

Kivált az elegánsan szexi Theresa Sommer oldalán, aki kis túlzással akár az unokája is lehetne a korábbi magyar kapitánynal. A lány kilenc évvel azután született, hogy Matthäus 1990-ben elnyerte az Aranylabdát.

A 26 éves modell nem először jelent meg Matthäusszal a nyilvánosság előtt – síeltek már együtt egy celebversenyen, de szurkoltak a német válogatott Portugália elleni Nemzetek Ligája-elődöntőjén is –, ugyanakkor a kapcsolatukat firtató kérdésekre rendre kitérő válaszokat adnak. Annál sokatmondóbb a testbeszédük!

Real balloon d'Or?Anyway,do whatever makes you happy Lothar Matthaus. pic.twitter.com/sRegPokNIa — Onesmus Kamau (@Kamau_Oness) September 23, 2025

A 2004-től a 2021-es legutóbbi (ötödik) válásáig három feleségével is Budapesten élt korábbi szövetségi kapitányunk legújabb választottjáról annyit derített ki a sajtó, hogy szeret dzsúdózni, és Angliában többek között pszichológiát hallgatott.