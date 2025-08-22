UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
"Gyengén védekezik" - összecsaptak a szurkolók Szoboszlai miatt

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 16:50
Arne SlotLiverpool
A Vörösök szimpatizánsai nem értenek egyet a magyar játékossal kapcsolatban. Többen nem látnák szívesen Szoboszlait hátvédként.

Arne Slot várhatóan mindkét bevált jobbhátvédje nélkül lesz kénytelen felvenni a harcot a Newcastle United ellen a Premier League második fordulójában. A holland menedzser csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy sérülés miatt sem Jeremie Frimpong, sem pedig Conor Bradley nem lesz bevethető a Szarkák ellen, így könnyen előfordulhat, hogy ideiglenesen Szoboszlai Dominik veszi át ezt a szerepkört.

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominikból ideiglenes jobbhátvédet csinálhat Arne Slot
Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

A szurkolók véleménye megoszló Szoboszlai új szerepe kapcsán

A drukkerek a csapat egyik legnagyobb szurkolói platformján, a This is Anfield-en mondták el véleményüket a potenciálisan új poszton játszó magyar játékossal kapcsolatban.

Abszolút jó döntés, Szoboszlai fáradhatatlan és a hosszú passzai is mindig jók. Emellett igazi csapatjátékos, aki bárhol bevethető

 – írta ez egyik szurkoló.

„Én azt gondolom, hogy Szoboszlainak kellene az állandó jobbhátvédnek lennie, Frimpong pedig lehet csere" – mondja egy másik.

„Szoboszlai lassan kapust fog játszani" – írja viccesen a következő.

Nem mindenkinek volt ekkora bizalma a magyar válogatott csapatkapitányával szemben:

„Szerintem Cimikasznak kellene kezdenie, ő alapból is szélső védő és jobban érti a rendszert" – írja a Vörösök másik drukkere.

„Egy nyár alatt a 10-es posztról jobbhátvédnek? Sajnálom őt, szerintem egy az egy elleni szituációkban nem jó védő, gyengén védekezik" – fogalmazta meg kritikáját a következő.

A szurkolók tehát két táborra szakadtak, a hétfői mérkőzés előtt pedig egy dolog biztos: Arne Slot kényszerhelyzetben van, és mindenképpen egy olyan játékosát fogja jobbhátvédként játszatni, aki nem rendelkezik elegendő tapasztalattal a pozícióban.

 

 

