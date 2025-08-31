Szoboszlai Dominik a védelemben marad, Arne Slot csapatot hirdetett

A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató, címvédő Liverpool vívja az angol labdarúgó-bajnokság 3. fordulójának rangadóját: vasárnap a legutóbb ezüstérmes Arsenallal csap össze az Anfield Roadon. A két együttes az előző szezonban kiemelkedett a mezőnyből és vélhetőleg a mostani kiírásban is harcban lesznek a bajnoki címért.

Szoboszlai marad a jobb hátvéd posztján Fotó: Marc Atkins

Arne Slot, a Liverpool mestere a következő kezdőcsapatot jelölte a mérkőzésre: Alisson - Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Szalah, Wirtz, Gakpo - Ekitike.

Ez azt jelenti, hogy a hétfői, Newcastle elleni mérkőzéshez hasonlóan Szoboszlai ismét jobb hátvédként kezdi a meccset.

A Liverpool és az Arsenal is egyaránt hat-hat ponttal várja a vasárnapi meccset.