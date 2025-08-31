Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Durva elszólás, Szoboszlai Dominik leleplezte magát a rangadó előtt

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 31. 12:25
ArsenalLiverpool
Hétfő óta azon tanakodnak a szurkolók, hogy a Liverpool magyar légiósa milyen poszton játszik majd az Arsenal ellen. Nos, Szoboszlai Dominik a közösségi oldalán elszólta magát.
HWK
A szerző cikkei

Szoboszlai Dominik hétfőn jobb hátvédként szerepelt a Liverpoolban a Newcastle ellen, és azóta a legnagyobb kérdés vele kapcsolatban, hogy Arne Slot vezetőedző hol szerepelteti majd vasárnap (17.30, tv: Spíler 1) az Arsenal ellen? Marad a védelemben vagy visszakerül a középpályára?

Szoboszlai jobbhátvédként nyújtott játéka megihlette a mémek készítőit
Szoboszlai jobbhátvédként is remekelt Fotó: Getty Images

Nos, a magyar játékos a közösségi oldalán, a 24 órán át látható Instagram történetében "árulkodott", gyakorlatilag leleplezte magát. Fotókat osztott meg, és a jobb felső sarokban az olvasható egymás alatt: 

Liverpool-Arsenal, Szoboszlai midfielder

vagyis "Szoboszlai középpályás".

Úgy fest, Arne Slot az Arsenal ellen ismét az eredeti posztján számol a sokoldalú magyar játékossal.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
