Durva elszólás, Szoboszlai Dominik leleplezte magát a rangadó előtt

Szoboszlai Dominik hétfőn jobb hátvédként szerepelt a Liverpoolban a Newcastle ellen, és azóta a legnagyobb kérdés vele kapcsolatban, hogy Arne Slot vezetőedző hol szerepelteti majd vasárnap (17.30, tv: Spíler 1) az Arsenal ellen? Marad a védelemben vagy visszakerül a középpályára?

Szoboszlai jobbhátvédként is remekelt Fotó: Getty Images

Nos, a magyar játékos a közösségi oldalán, a 24 órán át látható Instagram történetében "árulkodott", gyakorlatilag leleplezte magát. Fotókat osztott meg, és a jobb felső sarokban az olvasható egymás alatt:

Liverpool-Arsenal, Szoboszlai midfielder

vagyis "Szoboszlai középpályás".

Úgy fest, Arne Slot az Arsenal ellen ismét az eredeti posztján számol a sokoldalú magyar játékossal.