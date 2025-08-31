Durva elszólás, Szoboszlai Dominik leleplezte magát a rangadó előtt

Szoboszlai Dominik hétfőn jobb hátvédként szerepelt a Liverpoolban a Newcastle ellen, és azóta a legnagyobb kérdés vele kapcsolatban, hogy Arne Slot vezetőedző hol szerepelteti majd vasárnap (17.30, tv: Spíler 1) az Arsenal ellen? Marad a védelemben vagy visszakerül a középpályára?
Nos, a magyar játékos a közösségi oldalán, a 24 órán át látható Instagram történetében "árulkodott", gyakorlatilag leleplezte magát. Fotókat osztott meg, és a jobb felső sarokban az olvasható egymás alatt:
Liverpool-Arsenal, Szoboszlai midfielder
vagyis "Szoboszlai középpályás".
Úgy fest, Arne Slot az Arsenal ellen ismét az eredeti posztján számol a sokoldalú magyar játékossal.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.