Kiszivárgott az öltözői titok: Ez történt a Puskás öltözőjében, miután legyőzték a Fradit

Február után újra NB I-es bajnokit játszhatott Szolnoki Roland, a Puskás Akadémia csapatkapitánya. Ráadásul a Ferencváros ellen, ahol 2-1-es győzelmet aratott az együttes.

A Puskás Akadémia 2-1-re legyőzte a Fradit - Fotó: Purger Tamás / MTI

Már nagyon vártam ezt a pillanatot. Az pedig, hogy pont a Fradi ellen, és győztes mérkőzés, az szerintem az elmúlt hónapok kemény munkájára így pont volt az i-n! Örülök annak, hogy sikerült nyerni, az a legfontosabb. Persze nekem személy szerint az is fontos volt, hogy újra tudtam játszani. Igaz, a múlt héten már NB III-ban tudtam egy félidőt játszani, de nagyon vártam ezt a pillanatot. Napról napra dolgozom keményen, hogy újra tényleg 100 százalékos állapotban legyek és tudjon velem számolni a mester

- nyilatkozta a klub hivatalos Facebook-oldalán Szolnoki.

Hozzátette, miután beállt csereként, a fegyelmezettség és a kisegítés jellemezte a csapatot. A csapatkapitány bízik abban, hogy ez a győzelem lökést ad nekik a folytatásra.

Ez történt a Puskás Akadémia öltözőjében

Arra a kérdésre, hogy egy ilyen győzelem után mi történik bent az öltözőben, Szolnoki úgy válaszolt: