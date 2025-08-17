Kiszivárgott az öltözői titok: Ez történt a Puskás öltözőjében, miután legyőzték a Fradit

Február után újra NB I-es bajnokit játszhatott Szolnoki Roland, a Puskás Akadémia csapatkapitánya. Ráadásul a Ferencváros ellen, ahol 2-1-es győzelmet aratott az együttes.
Már nagyon vártam ezt a pillanatot. Az pedig, hogy pont a Fradi ellen, és győztes mérkőzés, az szerintem az elmúlt hónapok kemény munkájára így pont volt az i-n! Örülök annak, hogy sikerült nyerni, az a legfontosabb. Persze nekem személy szerint az is fontos volt, hogy újra tudtam játszani. Igaz, a múlt héten már NB III-ban tudtam egy félidőt játszani, de nagyon vártam ezt a pillanatot. Napról napra dolgozom keményen, hogy újra tényleg 100 százalékos állapotban legyek és tudjon velem számolni a mester
- nyilatkozta a klub hivatalos Facebook-oldalán Szolnoki.
Hozzátette, miután beállt csereként, a fegyelmezettség és a kisegítés jellemezte a csapatot. A csapatkapitány bízik abban, hogy ez a győzelem lökést ad nekik a folytatásra.
Arra a kérdésre, hogy egy ilyen győzelem után mi történik bent az öltözőben, Szolnoki úgy válaszolt:
Vannak öltözői titkok, de előkerült az újaknak egy kicsit a zigi-zaga, szóval most már ők is tudják, hogy milyen érzés. Mindenki nagyon boldog volt. Most még ünnepeltünk, pár óra múlva szerintem mindenki átgondolja este, lefekvés előtt, hogy mi történt, hogy történt, aztán holnaptól ezt el kell felejteni. Ebből nem lehet hosszú távon megélni.
