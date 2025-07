Új lány érkezett Gulácsi Péterékhez, fotókon a nádszáltestű szépség

A történelmi szezon után gyökeres változások jönnek az RB Leipzig focicsapatánál. A csapat legrosszabb Bundesliga-eredményét érte el, s a hetedik hely azt jelenti, hogy egyetlen nemzetközi kupasorozatban sem indulhat el. Lőw Zsolt megbízott edző a szezon végéig dolgozott a csapatnál a helyére hetekig keresett új vezetőedzőt Gulácsi Péter és Orbán Willi csapata. A Werder Brementől érkező Ole Werner forradalmi újítást hozott a Bikákhoz.

Gulácsi Péter új edzővel ismerkedhet

Fotó: AFP

Az új tréner kiválasztotta segítőit, s megálmodott egy új posztot is a stábban. Érkezik egy csinos hölgy, Julia Woellner a csapat jógaedzője lesz. Az elmúlt szezonban a vártnál több sérülés is volt a csapatban, Werner abban bízik, hogy a jógával megelőzik ezt. Már a jógatermet is kiválasztották, az eddigi billiárdszobát rendezik be erre a célra.

Fotókon Julia, az új edző:

Gulácsi vállalja a harcot

Lipcsében az a terv, hogy fokozatosan "leépítik" a lub rutinos ikonjait. Yussuf Poulsen már el is igazolt, de kérdéses a helyzete a két magyarnak, Gulácsi Péternek és Orbán Willinek. Mindkettejüknek élő szerződése van még, s a jelek szerint megharcolnak a helyükért.