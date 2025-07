"Szörnyű lenne" - záporoznak a kommentek Gulácsi és Orbán közös fotójához

Különleges, és a modern futballban párját ritkító mérföldkőhöz érkezett kedden Gulácsi Péter és Orbán Willi: mindketten napra pontosan 10 éve csatlakoztak az RB Leipzig csapatához, amelyet azóta is – szó szerint – erősítenek. A két magyar focista azóta vezéregyéniségek és ikonokká váltak a Bundesliga-klubnál, amely "akkor és most" mintára, egy-egy 2015-ös és idei páros fotójukkal köszöntötte őket a jeles alkalomból. A szurkolók felől áradó szeretetcunami talán arra is kihatással lesz, hogyan döntenek az élő szerződésük és ó teljesítményük dacára kérdésessé vált jövőjükről a lipcsei vezetők.

Gulácsi és Orbán 10 éve szolgálják a lipcsei klubot - a szurkolók még marasztalnák őket Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

"Gratulálunk az évfordulóhoz és köszönjük az RB Leipzignél eltöltött egész évtizedet – teljes elkötelezettséggel, szenvedéllyel és feledhetetlen pillanatokkal" – üzenték a Balatonnál, illetve Japánban nyaraló Gulácsinak és Orbánnak a lipcsei honlap cikkében.

Gulácsiékat marasztalják a szurkolók

Ennél is jobban eshet a focistáknak, hogy a közösségi oldalakon megosztott bejegyzések mellett záporoznak feléjük a szurkolók szeretetének és tiszteletének megnyilvánulásai:

"Két nagyszerű játékos, szuper karakterrel. Több kéne belőlük";

"Maradjanak is itt! Sokat tettek a klubért, és szörnyű lenne most megszabadulni tőlük";

"10 év egy klubban, határozottan ritkaság, csúcs!;

"Nagyszerű vezéregyéniségek, remélem, velünk maradnak – köszönjük, amit tettek értünk";

"Nélkülük még rosszabbul szerepeltünk volna;

"Részei ennek a klubnak, a lelkének. Kapus, kapitány, vezetők. Még szükségünk van rátok";

"Maradjatok velünk még néhány évig!" – sorjáznak a hozzászólások, amelyeknek zöme az eddigi teljesítményen túl azt is kiemeli, hogy Gulácsiéknak még maradniuk kéne Lipcsében. Ez azért aktuális téma, mert Gulácsi hiába mentette meg olykor egymaga a csapatot a még rosszabb szerepléstől, és Orbán hiába szerzett védő létére öt gólt is, a spórolás és a fiatalítás miatt mindkettejük maradása bizonytalanná vált. Annak ellenére is, hogy a kapust még egy, a bekket két évig élő szerződés köti az RB-hez.