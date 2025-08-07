Váratlan változás Liverpoolban, Szoboszlait érzékenyen érintheti

A szaúdi al-Hilal szóbeli megállapodást kötött a Liverpoolal Darwin Núnez leigazolásáról. A két klub közötti tárgyalások pozitívan zárultak, megállapodtak az anyagiakról, így már csak az uruguayi csatárral kell megegyeznie a korábban Neymart is foglalkoztató csapatnak.

Így változhat Szoboszlai szerepe a Liverpoolban Fotó: Matt McNulty

Miért jó ez a Liverpoolnak?

Núnez 2022-ben csatlakozott a csapathoz, akkoriban azt várták tőle, hogy rövid időn belül a Premier League egyik topcsatára lesz belőle. Azóta - a rengeteg lehetőség ellenére - nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ráadásul a vörösök Hugo Ekitikét is leigazolták nyáron Núnez posztjára, tehát az uruguayi valószínűleg nem szerepelt Arne Slot elképzeléseiben. A 26 éves támadó az előző szezonban 47 meccsen hét gólt szerzett.

Szoboszlai is érintett

A 10-es poszton és a középpálya közepén kialakult játékostöbblet Szoboszlai perceire is hatással lehet. Természetesen szó sincs arról, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya hirtelen a középcsatár poszton jelenjen meg, viszont ezzel az átigazolással olyan játékosok léphetnek Núnez posztjára, mint Cody Gakpo vagy az új szerzemény, Florian Wirtz, ezzel több helyet hagyva Szoboszlainak a középpályán.