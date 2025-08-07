Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Ibolya névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Váratlan változás Liverpoolban, Szoboszlait érzékenyen érintheti

Núnez
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 10:45
Cody GakpoLiverpool
Szoboszlai Dominik csapattársa Szaúd-Arábiába igazol. Ez akár jó hatással is lehet a Liverpoolra.

A szaúdi al-Hilal  szóbeli megállapodást kötött a Liverpoolal Darwin Núnez leigazolásáról. A két klub közötti tárgyalások pozitívan zárultak, megállapodtak az anyagiakról, így már csak az uruguayi csatárral kell megegyeznie a korábban Neymart is foglalkoztató csapatnak.

Preston North End v Liverpool - Pre-Season Friendly
Így változhat Szoboszlai szerepe a Liverpoolban Fotó: Matt McNulty

Miért jó ez a Liverpoolnak?

Núnez 2022-ben csatlakozott a csapathoz, akkoriban azt várták tőle, hogy rövid időn belül a Premier League egyik topcsatára lesz belőle. Azóta - a rengeteg lehetőség ellenére - nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ráadásul a vörösök Hugo Ekitikét is leigazolták nyáron Núnez posztjára, tehát az uruguayi valószínűleg nem szerepelt Arne Slot elképzeléseiben. A 26 éves támadó az előző szezonban 47 meccsen hét gólt szerzett.

Szoboszlai is érintett

A 10-es poszton és a középpálya közepén kialakult játékostöbblet Szoboszlai perceire is hatással lehet. Természetesen szó sincs arról, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya hirtelen a középcsatár poszton jelenjen meg, viszont ezzel az átigazolással olyan játékosok léphetnek Núnez posztjára, mint Cody Gakpo vagy az új szerzemény, Florian Wirtz, ezzel több helyet hagyva Szoboszlainak a középpályán.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu