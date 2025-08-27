Ismert ember fia: Szoboszlai, Kerkez és Pécsi Ármin után újabb magyar igazolt topcsapatba

Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin után újabb magyar focista igazolt egy topbajnokságban szereplő klubhoz. A CMG menedzseriroda az Instagramon, a Pécsi MFC pedig a hivatalos oldalán számolt be róla, hogy az U17-es magyar válogatott kapus Kilvinger Levente az olasz AS Romába igazolt.

Kilvinger Levente az olasz AS Romába igazolt Fotó: PMFC

Pályafutásom egy fontos mérföldkövéhez érkeztem, hiszen lehetőségem nyílt, hogy az AS Roma csapatához igazoljak. Hatalmas hálával tartozom a PMFC-nek, ahol a legkisebb korosztálytól kezdve nevelkedtem. Szeretném megköszönni minden edzőnek a támogatást és a segítséget, amely hozzájárult a fejlődésemhez, különösen kapusedzőimnek: Bogyay Zoltánnak, Békési Andrásnak, végül pedig Sólyom Csabának, aki fiatal korom óta végig mellettem állt, és talán a legtöbbet köszönhettem neki az itt töltött évek során

– nyilatkozta a 16 éves Kilvinger Levente a pécsiek honlapjának. Hozzátette, tudja, hogy ez még csak a kezdet. Mindent meg fog tenni azért, hogy elérje a céljait, és büszkévé tegye a családját, valamint a pécsi labdarúgást.