Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

Gáspár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ismert ember fia: Szoboszlai, Kerkez és Pécsi Ármin után újabb magyar igazolt topcsapatba

AS Roma
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 27. 17:20
Kerkez MilosPécsi ÁrminPMFCSzoboszlai Dominik
Magyar focistát igazolt az olasz AS Roma. Kilvinger Levente ismert ember fia.
B.
A szerző cikkei

Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin után újabb magyar focista igazolt egy topbajnokságban szereplő klubhoz. A CMG menedzseriroda az Instagramon, a Pécsi MFC pedig a hivatalos oldalán számolt be róla, hogy az U17-es magyar válogatott kapus Kilvinger Levente az olasz AS Romába igazolt. 

Kilvinger Levente
Kilvinger Levente az olasz AS Romába igazolt Fotó: PMFC

Pályafutásom egy fontos mérföldkövéhez érkeztem, hiszen lehetőségem nyílt, hogy az AS Roma csapatához igazoljak. Hatalmas hálával tartozom a PMFC-nek, ahol a legkisebb korosztálytól kezdve nevelkedtem. Szeretném megköszönni minden edzőnek a támogatást és a segítséget, amely hozzájárult a fejlődésemhez, különösen kapusedzőimnek: Bogyay Zoltánnak, Békési Andrásnak, végül pedig Sólyom Csabának, aki fiatal korom óta végig mellettem állt, és talán a legtöbbet köszönhettem neki az itt töltött évek során

– nyilatkozta a 16 éves Kilvinger Levente a pécsiek honlapjának. Hozzátette, tudja, hogy ez még csak a kezdet. Mindent meg fog tenni azért, hogy elérje a céljait, és büszkévé tegye a családját, valamint a pécsi labdarúgást.

Kilvinger Levente ismert ember fia

A 16 éves kapus családjától nem áll távol a sport. Édesapja az NB I-es ETO UHT férfi kézilabdacsapatának vezetőedzője, Kilvinger Bálint, aki maga is beszámolt a közösségi oldalán a nagyszerű hírről - írja a Kisalföld.

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu