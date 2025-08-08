Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Ők a legjobban kereső magyar focisták: Kerkez a dobogón sincs

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 13:00
Kiszivárgott, mennyit keresnek a magyar labdarúgók Európában. Kerkez Milos több fizetést kap Liverpoolban, mint Bournemouth-ban, mégis többen megelőzik őt.

Korábbi béréhez képest dupla annyi fizetést kap Kerkez Milos Liverpoolban. A magyar válogatott balhátvédet idén szerződtette az angol bajnok, s jócskán dobtak a bérén. A Bournemouth együttesében évi 1,56 millió fontot keresett (700 millió forint), ezzel a klub rangsorában is csak a 18. volt. Eközben a Vörösöknél 3 millió fontot kap egy esztendőre (1,4 milliárd forint). Persze a Liverpool húszas listáján ez sem számít soknak, ahogy arról a Bors beszámolt, csak a japán Wataru Endót előzi meg. Abban a rangsorban Szoboszlai Dominik a 11. helyen áll, de a magyar focisták közül nem csak ő, mások is megelőzik Kerkez a fizetési rangsorban.

Kerkez Milos kétszer többet keres a szerződésével Fotó: AFP

Kerkez csak a negyedik

Kerkez előtt jár a Lipcse két magyarja, akiknek elsősorban a hűségüket jutalmazzák a klubnál. Ami nem is csoda, Gulácsi Péter és Orbán Willi 10 éve vannak az RB Leipzig kötelékében. A magyar top 5-ös listára Sallai Roland került még fel, aki tavaly megháromszorozta a fizetését azzal, hogy a német Freiburgtól a török Galatasarayhoz szerződött.

A legjobban kereső magyar focisták (az éves fizetéseket euróban tüntettük fel)

1. Szoboszlai Dominik, Liverpool - 7,2 millió euró (2,9 milliárd forint)
2. Orbán Willi, RB Leipzig - 5 millió euró (2 milliárd forint)
3. Gulácsi Péter, RB Leipzig - 4,5 millió euró (1,8 milliárd forint)
4. Kerkez Milos, Liverpool - 3,5 millió euró (1,4 milliárd forint)
5. Sallai Roland, Galatasaray - 2,5 millió euró (1 milliárd forint)

 

Itthon a Fradi fizet a legjobban

A hazai NB I-ben közel sincsenek olyan fizetések, mint a topligákban. Egy nyári összeállítás szerint a Fradi költ a legtöbbet bérekre, a zöld-fehérek az elmúlt szezonban 7,5 milliárd forintot, Szoboszlai Dominik keresetének csaknem háromszorosát fizették ki játékosaiknak.

 

