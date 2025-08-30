„Sosem láttam még ilyet” – Kerkezt földbe döngölte a Premier League legendája

A Liverpoolba igazolása előtt elragadtatással beszélt Kerkez Milosról, talán ezért is döbbent meg annyira Ian Wright a magyar válogatott balhátvéd eddigi teljesítménye láttán. A hajdani 33-szoros angol válogatott Crystal Palace- majd Arsenal-sztár, 1992 angol gólkirálya amondó: Kerkeznek nagyon gyorsan alkalmazkodnia kell a korábbinál magasabb szinthez, máskülönben hamar elveszíti a helyét a bajnoki címvédő kezdőcsapatában.

Kerkez (jobbra, korábbi bournemouth-i csapattársa, Antoine Semenyo mellett) egyelőre túl sokszor kalandozik el a helyéről

Fotó: Getty Images

A Liverpool News szerint ugyan a statisztikai adatok alapján semmi gond a Bournemouth-tól 45 millió euróért (18 milliárd forint) szerződtetett 21 éves futballista liverpooli játékával, de ezekből nem olvasható ki a számos helyezkedési hibája, taktikai fegyelmezetlensége. A Premier League előző szezonjának álomcsapatába is beválasztott Kerkez egyből bizalmat kapott Arne Slot vezetőedzőtől, aki miatta a kispadra ültette a nyolc éve az Anfielden szolgáló, már 344 Liverpool-tétmeccsen szerepelt skót klasszist, Andy Robertsont. Az FA Kupa-győztes Crystal Palace elleni Szuperkupa-mérkőzésen (tizenegyesekkel 4-5), majd a Bournemouth (4-2) és legutóbb a Newcastle United (3-2) elleni bajnokikon is Kerkez volt a kezdőcsapat tagja, de John Aldridge és Alan Shearer után egy újabb hajdani klasszis jelzi: nem nyűgözte le Kerkez, éppen ellenkezőleg. Ian Wrightot egyenesen meglepte, milyen nehezen vszi fel a ritmust új klubjában a szerb-magyar tehetség.

Kerkeznek hamar szintet kell lépnie

"Sosem láttam még tőle olyan idegességet és ennyi hibát, mint ezeken a meccseken. Ha egy játékos neves klubhoz kerül, hamar túl kell tennie magát ezen és fel kell ismernie, hogy ez egy más szint, és fel kell nőnie az új elvásárokhoz" – mondta Ian Wright egy podcastműsorban.

Milos Kerkez has failed to impress since signing for Liverpool.



Ian Wright has picked up on something which was not a problem before his move to Anfield… https://t.co/BtQkoEj1o3 — Declan Carr (@Declancarr96) August 28, 2025

A hajdani világsztár szerint Kerkez jelenleg meggondolatlanul és naivan játszik, védő létére túl könnyelműen lép fel a támadásokkal. A képességei adottak ahhoz, hogy alkalmazkodjon egy topklubban megkövetelt játékhoz, megugorja a Poolnál elvárt szintet is. De ha még sokig nem bizonyítja, hogy megérte az árát, ha nem illeszkedik be mihamarabb a Slot-csapat gépezetébe, Robertson vissza fogja szerezni a helyét, még ha túl is van már a pályafutása zenitjén.