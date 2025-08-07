Elszabadult a pokol a magyar focipályán, a biztonságiaknak kellett közbelépni - videó

Mindkét kispad teljes legénysége berohant a pályára, és még a biztonságiak is próbáltak közbelépni, amikor teljesen elszabadultak az indulatok Haladás-Bicske NB III-as bajnoki focimérkőzésen. A Magyar Nemzet azt írja, a találkozó a 88. percben fulladt botrányba, amikor a vendégek már 1-0-ra vezettek.

Teljesen elszabadultak az indulatok Haladás-Bicske NB III-as bajnoki focimérkőzésen Fotó: Hungary Sport / Facebook

A Vaol.hu tudósítása szerint a bicskei Harmat Zsombor behúzott egyet az ellenfelének, amire mindkét kispadról berohantak a pályára, a biztonságiaknak kellett közbelépni. Óriási lökdösődés alakult ki, de a bicskei játékos megúszta egy sárga lappal, csakúgy mint Jancsó András a Haladásból.

A tömegjelenet után folytatódhatott a meccs, és a hosszabbításban a vendégek beállították a 2-0-ás végeredményt, egy tizenegyesből szerzett góllal.