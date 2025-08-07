Megint focisták szenvedtek halálos balesetet, hasonló körülmények közt, mint egy hónappal ezelőtt Diogo Jota és szintén labdarúgó testvére, André Silva. Az olasz Danilo Boz és Fabio Rosa az életüket vesztették, csapattársuk Andrea Zoccoletto pedig súlyos sérüléseket szenvedett, amikor edzés után az észak-olaszországi Maniago városába autóztak.

Diogo Jota és testvére után megint két focista halt meg autóbalesetben Fotó: Pexels

A kocsit Zoccoletto vezette, de elvesztette uralmát az irányítása felett, amikor behajtott egy alagútba, és áttért az út másik oldalára, ahol frontálisan ütköztek egy másik kocsival, amit egy 72 éves nő vezetett. Ő szintén kórházba került.

Danilo és Fabio a helyszínen életüket vesztették.

A három focista az ASD Calcio Maniago Vajont csapatában játszott. Közeli barátok voltak, akik a nyári szünet után tértek vissza az edzésekre a tragédia előtt. A klub szóvivője bejelentette, a gyász miatt egyelőre minden mérkőzésüket lemondták.

Megrendített minket Danilo és Fabio tragikus halála

– idézi a DailyStar a klub közleményét.