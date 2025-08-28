Fia miatt hálálkodhat Dárdainak a legendás német világsztár

Pályafutása újabb mérföldkövéhez ért el Jonathan Klinsmann. A német labdarúgás történetének egyik legjobb csatára, a Nationalelfben 108 mérkőzésen 47 gólos, világ- és Európa-bajnok Jürgen Klinsmann 28 éves fia először kapott meghívót az Egyesült Államok válogatottjába. A kapus sokat köszönhet Dárdai Pálnak is.

Klinsmann fia 20 évesen Dárdai Herthájában védett először

Fotó: Getty Images

Az olasz másodosztályban (Serie B) szereplő Cesena amerikai kapusa először a német Herthánál légióskodott Európában.

Dárdai Pálnál játszott először

Akkor, 2017 és 2019 között jobbára a berlini klub negyedosztályú tartalékcsapatában védett, de 2017 decemberében Dárdai Pál vezetőedző a profiknál is mély vízbe dobta a svéd Östersunds FK elleni Európa-liga-meccsen (1-1). Az volt a Klinsmann fiú debütálása a felnőtt futballban. Azóta légióskodott a svájci St. Gallenben is, odahaza pedig az LA Galaxy játékosa volt.

A Mauricio Pochettino szövetségi kapitány válogatott keretébe meghívott Jonathan Klinsmann jövő szombaton Dél-Korea, vagy négy nappal később Japán ellen mutatkozhat be az amerikai válogatottban.

Jonathan Klinsmann 1997 áprilisában Münchenben született (apja akkor még a Bayernben játszott), majd egy genovai (Sampdoria) év után költözött a család a kínai-amerikai édesanya révén Kaliforniába.