Fia miatt hálálkodhat Dárdainak a legendás német világsztár

Pályafutása újabb mérföldkövéhez ért el Jonathan Klinsmann. A német labdarúgás történetének egyik legjobb csatára, a Nationalelfben 108 mérkőzésen 47 gólos, világ- és Európa-bajnok Jürgen Klinsmann 28 éves fia először kapott meghívót az Egyesült Államok válogatottjába. A kapus sokat köszönhet Dárdai Pálnak is.
Az olasz másodosztályban (Serie B) szereplő Cesena amerikai kapusa először a német Herthánál légióskodott Európában.
Akkor, 2017 és 2019 között jobbára a berlini klub negyedosztályú tartalékcsapatában védett, de 2017 decemberében Dárdai Pál vezetőedző a profiknál is mély vízbe dobta a svéd Östersunds FK elleni Európa-liga-meccsen (1-1). Az volt a Klinsmann fiú debütálása a felnőtt futballban. Azóta légióskodott a svájci St. Gallenben is, odahaza pedig az LA Galaxy játékosa volt.
A Mauricio Pochettino szövetségi kapitány válogatott keretébe meghívott Jonathan Klinsmann jövő szombaton Dél-Korea, vagy négy nappal később Japán ellen mutatkozhat be az amerikai válogatottban.
Jonathan Klinsmann 1997 áprilisában Münchenben született (apja akkor még a Bayernben játszott), majd egy genovai (Sampdoria) év után költözött a család a kínai-amerikai édesanya révén Kaliforniába.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.