Szoboszlai csodagóllal varázsolta el Hongkongot – videó

Szoboszlai Dominik számára pazarul sikerült az AC Milan elleni hongkongi felkészülési mérkőzés, a lecserélése után a csapatának már nem. A második félidőben a Liverpool új balhátvédje, Kerkez Milos is bizonyíthatott korábbi csapata ellen (csak harmadik magyar Pool-légiós, Pécsi Ármin kapus nem kapott ezúttal szerepet). A Vörösök – egyik – sztárigazolásával, Florian Wirtzcel együtt a kezdőcsapatba állított Szoboszlai az előző szezonban betöltött posztjánál kicsit mélyebben helyezkedett, de így elöl-hátul óriási munkát végzett és az első 45 percben a mezőny legjobbjaként parádés góllal tette föl a koronát a teljesítményére.

Szalah is gratulált Szoboszlainak a csodagólhoz: ő a túloldalról szokott ilyeneket lőni

Fotó: Eurasia Sport Images

Arne Slot vezetőedző most is kísérletezgetett, de ezúttal nem Szoboszlait játszatta jobbhátvédként, mint legutóbb. Wirtz például ezúttal csatárként, Gravenberch belső védőként játszott, és több fiatal is kezdő volt a Liverpoolban. Egyikük, Stephenson (majd a helyére becserélt Bradley) nem is bírt Rafael Leaóval, aki főszerepet játszott abban, hogy a Milan mindkét félidő elején gólt lőtt. Így az 50 ezres hongkongi közönség a 20. percben olasz vezetésnél emlékezett meg a Liverpool korábbi 20-as számú játékosára, a végzetes autóbalesetben elhunyt Diogo Jotára.

Szoboszlai pazar góllal egyenlített

Aztán rákapcsolt a Liverpool, és a 17 éves szupertehetség, Rio Ngumoha az egyik cselsorozata után még időben passzolt vissza a labdáért könyörgő Szoboszlainak, aki balról lezseren, de csodásan tekert a túlsó sarokba.

Az 1-1-es félidő után Slot lecserélte a kezdőcsapata zömét – a Milannak korábban BL-meccsen is betalált Szoboszlai le-, míg többek között Kerkez bement –, és az immár Maximilian Allegri dirigálta, gyilkosan kontrázó Milan a 60. percre már 3-1-re vezetett (Leao után Loftus-Cheek és Okafor góljaival) és Kerkezék nyomasztó fölénye ellenére nyert is 4-2-re (a viharos ráadásban Gakpo és Okafor is betalált még).

Szoboszlaiék Japánban folytatják ázsiai túrájukat; legközelebb jövő szerdán a Jokohama Marinos ellen átszanak újabb edzőmeccset.