Tíz boldog napot kapott a Sorstól Diogo Jota

Csütörtök hajnal óta szinte minden megváltozott, a nemzetközi focivilág mély gyászba borult, és senki sem érti, miért is kellett távoznia két életerős fiatalembernek e világból. Mint arról beszámoltunk, autóbalesetben elhunyt Diogo Jota, a Liverpool labdarúgója, valamint öccse, André, aki a portugál másodosztályú Penafiel játékosa volt. A portugál csatár mindössze 28 éves volt, míg testvére 25. Rengeteg minden várhatott volna még rájuk az életben, igaz ez annak tudatában, hogy az idősebb fivér a legboldogabb heteit tudhatta maga mögött: megnyerte a Pool-lal a Premier League-t, Portugáliával elhódította a Nemzetek Ligáját, és ami Diogo Jota számára talán mindennél fontosabb volt, június 22-én feleségül vette gyermekei édesanyját.

Diogo Jota emlékére gyűlnek a virágok és koszorúk az Anfield Road-on

Fotó: Liverpool FC

Diogo Jota családja teljesen összetört a fivérek tragikus halálától

Elképesztő tragédia ez az egész családra. Az édesanya egyszerre veszítette el két szemefényét, mindkét gyermekét. Nincs annál rosszabb, amikor egy szülő arra kényszerül, hogy eltemesse a gyermekét. Ráadásul mindkettőt, együtt. Már ami megmaradt a két testvérből az A-52-es autópálya 65-ös kilométerénél történt balesetben Benavente felé, Sanabria Zamora régiója közelében. És ott van a feleség, aki tíz napot kapott a sorstól, hogy boldog legyen a FÉRJÉVEL. Rute Cardoso most ott maradt három kisgyermekkel – Denis (2021), Duarte (2023) és egy 2024-ben született lányuk –, akik talán sosem fogják megérteni, ki és mi vette el tőlük hőn szeretett édesapjukat. Hogyan is érthetnék mindezt, hiszen pár napja mosolyok, harangszó és hatalmas boldogság közepette ünnepelték szüleik házasságát. Most pedig arra készülnek majd a család többi tagjával, hogy örök nyugalomra helyezzék mindazt, ami édesapjukból és nagybátyjukból megmaradt.

Diogo Jota tíz nappal ezelőtt a világ legboldogabb férfija volt

Fotó: Instagram

Diogo Jota autóval akart visszatérni Liverpoolba, miután műtétje miatt nem ülhetett repülőre

Sokan teszik fel a kérdést, vajon csütörtök hajnali fél kettőkor mit keresett a két testvér a Lamborghinivel az 52-es autópályán. Nos, Diogo Jota és testvére, André Silva éppen Angliába tartottak az idősebb fivér autójával, amikor egy előzés közben durrdefektet kapott a kocsijuk.