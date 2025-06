/Anyázni kezdett Bellingham miatt a BL-győztes edző

Továbbra is forrong az angol sportsajtó, miután a háromoroszlánosok kedden hazai pályán 3-1-re kikaptak Szenegáltól, amely nemcsak Thomas Tuchel szövetségi kapitány első veresége volt a kispadon, hanem Anglia története során először maradt alul egy afrikai csapattal szemben.

Thomas Tuchel erre a kritikára biztos nem számított Fotó: AFP

Jude Bellingham ismét az angolok célpontja

A korábban Lőw Zsolttal is együtt dolgozó német szakember a vereség után a Talksportnak adott nyilatkozatot, amelyben leszögezte, hogy Jude Bellingham továbbra is kulcsfontosságú játékos a keretben. A Real Madrid középpályása kedden a hajrában kiegyenlített Szenegál ellen, de a VAR-rendszer a gólját Levy Colwill kezezése miatt érvénytelenítette. Bellingham a lefújás után a játékvezetőnél értetlenkedett, illetve a kispad mellette vizes flakonokat is felrúgott.

"Nehezen látom, hogy nélküle hogyan állnánk fel. Az embereknek meg kell értenie, hogy milyen sok mindent ad hozzá a játékunkhoz" – a célunk pedig, hogy még többet kihozzunk belőle.