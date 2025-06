/"Vedd le a mezt" - Szoboszlai kihúzta a gyufát Liverpoolban

Szoboszlai Dominik csupa szív játékát és viselkedését szeretik a Liverpool szurkolói, most mégis egy szívecske miatt haragította magára sokukat. Pontosabban azért, mert a közösségi médiában lájkolta legjobb liverpooli barátja, Trent Alexander-Arnold bemutatkozását új csapatánál, a Real Madridnál.

Trent Alexander-Arnold (balra) volt Szoboszlai Dominik legközelebbi barátja a Liverpoolban

Fotó: Visionhaus

Az angol bajnoki cím megszerzése után jelentős erősítésekbe kezdett Pool legelvakultabb hívei továbbra is nehezen emésztik meg, hogy egyik kedvencük éppen most hagyta ott nevelőegyesületét. A Realnál spanyolul bemutatkozott, 34-szeres angol válogatott jobbhátvéd csütörtöki sajtóeseményéről posztolt az Instagramon az egyik legnépszerűbb focioldal (433) is. Ahogy a Sportbible.com kiszúrta: magyar barátja egy "tetsziket nyomott" és kommentelt egy szívet fomázó hangulatjelet, mire rázúdult jó néhány Liverpool-rajongó tehetetlen dühe.

Kevesebb mint egy nap alatt

közel 5 ezren reagáltak Szoboszlai "hozzászólására" és több mint 300-an szóltak hozzá.

"Akkor menj utána te is!";

"Fogd be a szád, amúgy is Wirtz lesz helyette a kezdő";

"Tudjuk, hogy a Madridnak szurkolsz";

"Jobban tennéd, ha vele mennél";

"Mi a fenét művelsz?! A Liverpoolban játszol, haver";

"Liverpool, adjátok el!";

"Azonnal vedd le a 8-as mezünket!" – sorjáznak tucatjával az ilyen és ezekhez hasonló, rosszindulatú kommentek Szoboszlainak címezve.

Sokan védik Szoboszlait a támadásoktól

A józanabbak ugyanakkor megvédik a Liverpool magyar középpályását:

"Ne bántsátok már, a legjobb barátok";

"Ne már, srácok, ez csak egy lájk!";

"Lépjetek túl rajta, elvégre személyes jó barátok."

Szoboszlai nem először került a keményvonalas – keményfejű? – Liverpool-dukkerek össztüze alá Alexander-Arnold miatt. Miután a távozása bejelentését követően sokan fújolták az Anfielden a saját nevelésű focistát, Szoboszlai a karjait széttárva, számonkérő tekintettel jelezte a híres-hírhedt tábor, a Kop felé, hogy szerinte méltatlanul bántják a barátját. Ezt követően is kapott hideget-meleget a cimboráját árulónak, patkánynak nevező hangadóktól.