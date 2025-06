894 nap után törné meg átkát Marco Rossi elfelejtett felfedezettje

Németh András visszalépett egyet, hogy hosszú távon előrébb juthasson. A német labdarúgó-Bundesliga élvonalába visszajutott Hamburger SV-tól a Puskás Akadémiához igazolt. A magyar NB I legutóbbi ezüstérmese német sajtóhírek szerint 450 ezer eurót (180 millió forint) fizetett a 2028-ig Felcsútra szerződött, négyszeres válogatott csatárért. A dél-afrikai anyától és magyar apától Fokvárosban született focista pályafutása 2023 elején a HSV-hoz igazolva bicsaklott meg – most pedig ott építené újjá magát, ahol egyszer már nagy sikert ért el.

Németh Andrásnak még a válogatottba is lehet visszaút, ha Felcsúton újra magára talál Fotó: Belga via AFP

A belga Genknél nevelkedett Németh ugyanis vezéregyénisége volt annak a csapatnak, amely 2018-ban megnyerte a felcsúti Pancho Arénában rendezett Puskás-kupát, sőt, ő volt a nemetközi utánpótlástorna gólkirálya.

Később, 2022-ben a belga élvonalban is bemutatkozott, majd a nagy múltú hamburgi klubnál is sokat ígérően startolt: miután 2023 januárjában 750 ezer euróért (300 millió forint) megszerezték, már a második és harmadik Bundesliga-másodosztályú meccsének hajrájára becserélve szerzett egy-egy gólt. Aztán a sok nehézséggel, sérülések sorával is küszködve gödörbe került: azóta, 2023. február 11. (Heidenheim–HSV 3-3) óta csak a magyar U21-es válogatottban tudott eredményes lenni. Hamburgban, majd a legutóbbi szezonban a szintúgy másodosztályú Preussen Münsternek kölcsönadva közel 2,5 éve, összesen 60 tétmérkőzésen gólképtelen volt.

Miután most kurtán-furcsán elköszönt a topligába jutott HSV-tól, Németh azt reméli, hogy az NB I élcsapatánál új lendületet adhat a kissé megfeneklett karrierjének.

Németh András minél több gólra vágyik

A remek felépítésű, tehetséges középcsatárt nemrég még Szalai Ádám utódjának szemelte ki Marco Rossi. Szövetségi kapitányunk 2022 novemberében, alig 20 éves korában dobta először mély vízbe a magyar A-válogatottban, és az akkor még genki légiós pár perccel a becserélése után gólt is lőtt a Luxemburg elleni felkészülési meccsen (2-2). Aztán még háromszor lépett pályára csereként a "nagyok" között, legutóbb 2023 novemberében, a Montenegró elleni Európa-bajnoki selejtezőn (3-1). Rossi azóta meghívót sem küldött neki, sőt élesen bírálta, mondván: állandóan játszania kell a klubcsapatában, ezért ott kell hagynia a HSV-t. Ez most megtörtént, és Németh az NB I-ben szem előtt lesz a kapitánynak. Már "csak" játékpercekre és – csatárként – főleg gólokra van szüksége, hogy újra felfelé íveljen a pályája.