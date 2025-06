Alaposan elszámolták magukat, komoly bajba kerülhet a Liverpool

Egy biztos, a Mersey partján ezen a nyáron nagy dolgok történtek már eddig is, főleg, ha az átigazolási piac mozgásait nézzük, de a bevásárlásnak még korán sincs vége. A Liverpool a tavalyi „nagy csend" után idén igencsak belehúzott, és bizony alapos bevásárlást hajt végre, miközben igyekszik jó pénzért megszabadulni a létszám felettivé vált játékosaitól. És ha mindez nem lenne elég, a kiadások eddig jelentősen meghaladják a bevételeket, ráadásul a klub tulajdonosa, az amerikai FSG (Fenway Sports Group) még nagyobbat mert álmodni, és elvi megállapodást kötött a La Liga egyik csapatának, a Getafének a megvételére.

Szoboszlai is boldogan ünnepelte a Liverpool bajnoki címét

Fotó: Carl Recine

A Liverpool már négy igazolást jelentett be, míg eddig ketten távoztak a csapattól

Mielőtt rátérnénk a nagy üzletre, a Getafe megvásárlására, nézzük meg, eddig miként áll a bevétel-kiadási oldal a csapat számláján a Transfermarkt adatai alapján.

Eddigi érkezők

Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) 40 millió euró

Pécsi Ármin (Puskás Akadémia) 1,78 millió euró

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) 150 millió euró

Kerkez Milos (Bournemouth) 46,9 millió euró

Kiszemeltek

Gyökeres Viktor (Sporting CP) minimum 70 millió euró

Alexander Isak (Newcastle) minimum 150 millió euró

Eddigi távozók

Jarrel Quansah (Bayer Leverkusen) 40 millió euró

Trent-Alexander Arnold (Real Madrid) 10 millió euró

Caoimhin Kelleher (Brentford) 14,8 millió euró

Nat Phillips (West Brom) 3,5 millió euró

Esetleges távozók

Darwin Núnez (Napoli) 50-60 millió euró

Federico Chiesa (Napoli) ?

Ha összeadjuk a tételeket, akkor kijön, hogy a kiadási oldalon 213,68 millió euró szerepel jelenleg, míg a bevételin pedig 68,3 millió euró. Ha pedig létrejönne a ma még csak remélt eladási és vételi transzfer, amit fentiekben írtunk, mint esetleges üzletről, az arányok nem nagyon változnak a kiadási és bevételi oldalon.

A Liverpool tulajdonosi felépítése Fotó: TBR Football

A Liverpool tulajdonosa megveszi a Getafe csapatát

A Vörösök tulajdonosa, a FSG terjeszkedése Spanyolország felé egyébként nemcsak anyagi befektetés, hanem egy jól átgondolt üzleti érdek, hiszen egy spanyol csapat megvételével ismét betehetik a lábukat az Európai Unióba. A TBR Football cikke szerint az üzlet már meg is köttetett, legalábbis egyelőre szóban, így a Liverpool mellé a LA Liga legutóbbi 13. helyezettje, a Getafe is a cég tulajdonába kerül. A portál információi szerint az FSG 235 millió euróért kapja meg a spanyol klubot, és ez az összeg magában foglalja a vételárat és az ezt követő pénzügyi befektetéseket a klubban. Ráadásul az amerikai cég továbbra is érdeklődik portugál klubok iránt, és mérföldkőnek számító rögbi-megállapodást is fontolgat.