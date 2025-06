Szoboszlai csapattársa kitálalt: Nem akarok éveket elpazarolni a karrieremből

Az angol U21-es válogatottal a szombati döntőre készülő Harvey Elliott nincs könnyű helyzetben. A Liverpool 22 éves középpályása Szoboszlai Dominik érkezése óta epizódszereplő lett csak a nevelőklubjánál – főleg a mostani idényben Arne Slot irányítása alatt. Elliott csak májusban, amikor már a bajnoki cím biztos volt, akkor kezdett a Vörösöknél a Premier League-ben, addig csak Szoboszlai vagy Mohamed Szalah cseréje volt.

Harvey Elliott ha a Liverpoolnál nem is, de az angol utánpótlás válogatottban megtalálta régi énjét Fotó: AFP

Elliott képességeiről viszont sokat elmond, hogy a szlovákiai U21-es tornán az angolok legjobbja, idáig öt meccsen négy gólt lőtt, mindössze a másik finalista, Németország szupertehetsége, Nick Woltemade előzi meg a góllövőlistán. A szombati, pozsonyi döntő előtt a Liverpool játékosa a jövőjéről beszélt a sajtónak.

Már 22 éves vagyok, és nem igazán akarok éveket elpazarolni a karrieremből, mert ez egy rövid pályafutás.

A távozás küszöbén a Liverpool játékosa

Slotot egyébként lenyűgözte a támadó sor mögött, vagy akár a jobb szélen is bevethető játékos kezdetben, ugyanakkor ősszel két hónapot ki kellett hagynia lábsérülés miatt, ez pedig a sorsát megpecsételte. Elliottért angol középcsapatok sora áll, többek között korábbi klubja, a Fulham is vinné. Az angol bajnok viszont alsó hangon 40 millió fontot kér a játékosért – viszonyításképpen: a Liverpool ennyit fizetett Kerkez Milosért.

Elliott helyzetét nem segíti, hogy az angol klub rekordösszegért leigazolta Florian Wirtzet már, aki támadó középpályás poszton is bevethető, míg Wirtz csapattársa, Jeremie Frimpong is Liverpoolba tette át a székhelyét. A holland játékos a jobbhátvédként, de akár két sorral feljebb, Szalah mögött is bevethető. Így pedig Elliott még kevesebb játékpercre számíthat Arne Slot irányítása alatt – feltéve ha marad.