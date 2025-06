/Bírói hiba a klub-vb-n: Guardiola a kamerák előtt szólt be a játékvezetőnek

Szerdán az angol Manchester City is megkezdte a 32 csapatos klubvilágbajnokságon a szereplést, és egy könnyed, 2-0-s győzelemmel nyitott a marokkói Wydad ellen. Pep Guardiola több új játékosát kipróbálta, köztük a korábban Liverpoollal is szóba hozó, de végül Manchestert választó francia, Rayan Cherki is 45 percet kapott. A spanyol vezetőedző a lefújást követő sajtótájékoztatón mégis a játékvezetőt bírálta.

Pep Guardiola, a Manchester City edzője a játékvezetőnek üzent a klubvilágbajnokság meccse után Fotó: AFP

Ezúttal nem az üres lelátó volt a téma a klubvilágbajnokságon

A G csoport nyitómérkőzését a brazil Ramon Abatti vezette Philadelphiában, és a dél-amerikai bíró a 88. percben egyből piros lapot adott a manchesteri Rico Lewisnak, miután az angol védő ugyan elrúgta a labdát, ám a továbbcsúszó lába az ellenfél egyik játékosának arcát is telibe találta.

A játékvezető döntését a pályán sem értették a játékosok, és ehhez csak csatlakozott Guardiola:

A játékvezető úgy látta, hogy a lába egy kicsit magasan volt, de Rico a füvön volt, a labdát is megérintette előtte. Minden játékos nagy hévvel játszik, hogy elérje a labdát, rengeteg ilyen eset van. Ricónak nem állt szándékában, – aki ismeri, tudja – az ellenfelet bántani.

Őszintén mondva, felesleges volt a piros lap 2-0-nál, pár perccel a vége előtt. A játékvezetőnek viszont más véleménye volt, és végső soron ő a főnök, főleg, hogy a videóbíró is ellenőrizte az esetet.

– mondta Guardiola a meccset követő sajtótájékoztatón.

A Manchester City csoportjában a másik európai csapat még simább mérkőzést játszott, a Juventus 5-0-ra kiütötte az emírségbeli Al-Aint, így az olaszok az elsők. A csoportrangadót majd a harmadik fordulóban rendezik (június 26., 21.00), ahol már Rico Lewis is pályára léphet.