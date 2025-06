Szoboszlaira a frászt hozták, Kerkez Milos mezszáma a téma Liverpoolban

Az, hogy az „új fiúk” milyen számozású mezt kapnak, mindig izgalmas kérdés a sztárcsapatoknál, és így van ez Liverpoolban a Kerkez előtt érkezett Florian Wirtz esetében is. Wirtznek állítólag volt egy elejtett mondata – ezt a német játékos tagadja –, hogy a 10-est szeretné, amiben a Bayer Leverkusen csapatában is játszott. De a Liverpoolban ez foglalt, Alexis Mac Allisteré. Mohamed Szalah pedig viccből megijesztette Szoboszlai Dominikot, hogy Wirtz valójában az ő 8-as mezére pályázik!

Kerkez Milos a Bournemouth csapatában a 3-as számú mezben játszott Fotó: AFP

Kerkez megkaphatná a 6-os és a 23-as mezt is

Kerkez Milos – aki nagy bulival ünnepelte meg a liverpooli szerződését – esetében a Liverpool.com (ez nem a Vörösök hivatalos oldala) hét lehetőséget is vázol: szerinte a 6-os, a 12-es, a 13-as, a 15-ös, a 16-os, a 23-as és a 66-os jöhet szóba. Vagyis nincs közte a 3-as, ezt viselte Kerkez a Bournemouthban, a Liverpoolban azonban ez Wataru Endo birtokában van – írja a Magyar Nemzet.

Kerkez, mielőtt Angliába igazolt, az AZ Alkmaarban az 5-ös volt, mit több, Győrben is az 5-ösben kezdett, amelyet a Poolban Ibrahima Konaté visel. A 6-os mez viszont Thiago Alcantara 2024-es távozása után felszabadult, ez reális opció Kerkez számára. Miként a 12-es is, ez Joe Gomezé volt, mielőtt a 2-esre váltott. Szabad a 23-as is, ezt Jamie Carragher tette híressé az Anfielden. Azonban a Pool legendája sokat kritizálja Szoboszlait, nem hisszük, hogy Kerkez az ő nyomába lépne. A 66-os most szabadult fel azáltal, hogy Trent Alexander-Arnold a Real Madridhoz igazolt.

A Liverpool kerete a foglalt mezszámokkal: