Nagy halra megy a Puskás, érkezhet Dárdai Pál fia

A Magyar Labdarúgó-szövetség új magyarszabálya miatt minden hazai klub igyekszik több magyar játékos leigazolására, ha kell, akkor hazacsábítják őket külföldről. A bajnokságra és a Konferencialiga-selejtezőre készülő Puskás Akadémia legújabb kiszemeltje Berlinből érkezne Felcsútra, ugyanis Hornyák Zsolt csapata Dárdai Palkó leigazolását tervezi. A Magyar Nemzet megírta, a 26 éves szélső neve korábban is felmerült magyar kluboknál, ám most úgy tűnik, a PAFC valóban lépéseket tehet a megszerzéséért. Dárdai Pál legidősebb fia nemcsak szakmai szempontból lenne erősítés a klub számára, hanem a fentebb említett új magyarszabály miatt is hasznos lenne.

Dárdai Palkó a Herthában nem, a Puskásban alapemberré válhat

Fotó: X/Hertha

Dárdai Palkó már a második hazacsábított válogatott lenne a Puskásnál

Ifjabb Dárdai Pál érkezése egyébként nem az első eset lenne, hogy a Puskás külföldről csábít haza a magyar válogatottban már bemutatkozott játékosokat. Ugyanis a felcsútiak nemrég jelentették be Németh András érkezését, a 22 éves csatár a német másodosztályú Münsterből igazolt Felcsútra.

A 26 éves szélső számára azért is előnyös lenne a Puskás ajánlatára rábólintani, mert a Herthánál abszolút nem alapember, legutóbb március 2-án lépett pályára a berlinieknél.

Ugyanakkor a Fehérvár játékosaként remek emlékeket hagyott maga után a magyar szurkolókban.

2021 és 2023 között játszott Fehérváron

89 meccs

16 gól

26 gólpassz

Az üzletet némileg nehezítheti, hogy az egyszeres magyar válogatott labdarúgót a szerződése 2027-ig köti a Herthához, azaz a Puskásnak ki kell vásárolnia őt.

A 26 éves szélső pazar találatot ért el a Köln elleni kupameccsen a Fehérvár játékosaként: