Könyörtelen rablóbanda tört be a luxusvillába, rettegésben él Michael Schumacher barátja

Felcsillant a remény, hogy Willi Weber visszakaphatja a stuttgarti villájából elrabolt értékeinek legalább egy részét. A kelet-romániai Vászlón (Vaslui) őrizetbe vették annak a bűnözői bandának a tagjait, akik – többek között – Michael Schumacher barátja és egykori menedzsere otthonába is berontottak, és kegyetlenül elbántak az idős üzletemberrel.
A Schumit fiatalon felfedezett és a Forma-1-ben nyert hét világbajnoki címe során mindvégig segített Weber egyike volt azoknak az idős, gazdag németeknek, akiket kiraboltak az utóbbi hónapokban (neki például, miután kiverték belőle a széfje nyitókódját, elvitték a mintegy 40 millió forintot érő kedvenc karóráját, amilyen Szoboszlai Dominikak is van).
Betörtek a villákba, és az áldozataikat megkötözve, megverve, megkínozva csalták ki belőlük az értékeiket, nem egyszer eurómilliós nagyságrendben. Így rámolták ki Willi Weber széfjét is a stuttgarti otthonában, brutálisan bánva vele és a feleségével (hasonlóan járt legalább két másik házaspár Stuttgartban és egy másik Altenstadtban).
A példátlan könyörtelenség, brutalitás jellemezte a módszereiket.
Megkötözték, lőfegyverrel fenyegették, gyakran tettleg bántalmazták és órákra foglyul ejtették az áldozataikat, hogy megszerezzék tőlük a zsákmányt" – közölte az Europollal együttműködő rendőrség a 32 és 55 év közötti négy gyanúsítottról, akik elsősorban készpénzt, ékszereket és más értéktárgyakat raboltak el.
A 83 éves, nemrég súlyos betegségből felépült Willi Weber megkönnyebbülve szerzett tudomást a támadóik elfogásáról, mégsem tud önfeledten örülni.
Ez mindenképpen egyfajta elégtétel és megkönnyebbülés, ugyanakkor ettől még az ember nem érzi magát újra biztonságban az otthonában sem
