Könyörtelen rablóbanda tört be a luxusvillába, rettegésben él Michael Schumacher barátja

Felcsillant a remény, hogy Willi Weber visszakaphatja a stuttgarti villájából elrabolt értékeinek legalább egy részét. A kelet-romániai Vászlón (Vaslui) őrizetbe vették annak a bűnözői bandának a tagjait, akik – többek között – Michael Schumacher barátja és egykori menedzsere otthonába is berontottak, és kegyetlenül elbántak az idős üzletemberrel.

Willi Weber (jobbra) 19 éves korától bő két évtizedig dolgozott együtt Michael Schumacherrel

Fotó: picture alliance

A Schumit fiatalon felfedezett és a Forma-1-ben nyert hét világbajnoki címe során mindvégig segített Weber egyike volt azoknak az idős, gazdag németeknek, akiket kiraboltak az utóbbi hónapokban (neki például, miután kiverték belőle a széfje nyitókódját, elvitték a mintegy 40 millió forintot érő kedvenc karóráját, amilyen Szoboszlai Dominikak is van).

Stuttgart: Sie sollen Beute in Millionenhöhe gemacht haben. Nach mehreren Überfällen auf den früheren Formel-1-Manager Willi Weber in seiner Villa und auf mindestens zwei weitere Ehepaare sind die mutm Millionenräuber in Rumänien festgenommen worden. https://t.co/i3TZcZFDRk pic.twitter.com/d8P3w1vtMz — Bettina Punkt (@Taykra) February 25, 2026

Betörtek a villákba, és az áldozataikat megkötözve, megverve, megkínozva csalták ki belőlük az értékeiket, nem egyszer eurómilliós nagyságrendben. Így rámolták ki Willi Weber széfjét is a stuttgarti otthonában, brutálisan bánva vele és a feleségével (hasonlóan járt legalább két másik házaspár Stuttgartban és egy másik Altenstadtban).

A példátlan könyörtelenség, brutalitás jellemezte a módszereiket.

Megkötözték, lőfegyverrel fenyegették, gyakran tettleg bántalmazták és órákra foglyul ejtették az áldozataikat, hogy megszerezzék tőlük a zsákmányt" – közölte az Europollal együttműködő rendőrség a 32 és 55 év közötti négy gyanúsítottról, akik elsősorban készpénzt, ékszereket és más értéktárgyakat raboltak el.

Michael Schumacher exmenedzsere továbbra is fél

A 83 éves, nemrég súlyos betegségből felépült Willi Weber megkönnyebbülve szerzett tudomást a támadóik elfogásáról, mégsem tud önfeledten örülni.

Ez mindenképpen egyfajta elégtétel és megkönnyebbülés, ugyanakkor ettől még az ember nem érzi magát újra biztonságban az otthonában sem

– mondta.