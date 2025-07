Max Verstappen döntött? A Red Bullnál már fogják a fejüket

Az olasz Sky Sports Italia arról számolt be, hogy Max Verstappen igent mondott a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff ajánlatára. Ha az olasz Forma–1-es közvetítési jogokat birtokló portál értesülései igazak, akkor a négyszeres világbajnok pilóta George Russell helyét venné át az Ezüstcsillagosoknál 2026-tól – ami a sportágban meghatározó év lesz, miután új szabályok lépnek életbe.

Max Verstappen döntött a jövőjét illetően?

Fotó: Jayce Illman

Ugyanakkor a hírt érdemes fenntartásokkal kezelni, az olaszok is azt írják, a Mercedes teljes elnöksége még nem adott zöld utat a sztárigazolásnak, mely alapján a holland Kimi Antonelli csapattársa lenne. A német Autosport viszont tagadta a Sky Sport Italia értesüléseit. Az X-oldalukon azt írták, a Mercedesszel való tárgyalások és az olaszországi pletykák ellenére sem dőlt el még Verstappen jövője.

Max Verstappen Ausztriában reagált a pletykákra

A Red Bull pilótája a legutóbbi Forma–1-es hétvégén is megszólalt a folyamatos találgatások kapcsán.

Nem kell többet mondanom erről. Minél többet mondok róla, annál többet foglalkozik vele a média, és én ezt semmiképp sem akarom. Én magam határozom meg a jövőmet.

A sajtóhírek szerint Verstappen 2028-ig szóló RB-szerződésében létezik egy olyan kivásárlási záradék, hogy ha a nyári szünet előtt nincs az egyéni világbajnokság első három helyezettje között, akkor év végén ingyen távozhat. Három futammal a rövid pihenő előtt kilenc pont az előnye Russellel szemben – a szünet előtti utolsó verseny éppen a Hungaroringen lesz augusztus harmadikán. Az összeesküvés-elméleteket gyártók a spielbergi verseny után egyből beindultak, miután Verstappent éppen a mercedeses Andrea Kimi Antonelli ütötte ki az első körben, így nullázott.

Max Verstappen már az első körben kiesett a Red Bull hazai versenyén Fotó: AFP

A csapatvezetőt akarja kitúrni Verstappen?

A 27 éves friss édesapa húzásai mögött viszont egy másik szál is meghúzódhat. Közel egy éve szenved a Red Bull, mostanra nemcsak a McLaren hagyta le a csapatot, hanem a Ferrari és a Mercedes is szorongatja őket. Verstappennek idén már két csapattársa is volt, de mindketten – Liam Lawson és Cunoda Juki – szenvednek a hollandnak beállított autóval. A német Auto Motor und Sport Verstappenhez közeli forrásból úgy tudja, a csapat még egy opciót felvetett neki.

A csapat stratégiai szempontból újjá kell szerveznie magát, ehhez pedig teljesíteni kell Verstappen követelését: Christian Horner csapatfőnököt vagy leváltják, vagy csökkentik a hatalmát.

A két évtizede a Red Bullnál dolgozó Horner helye 2024-ben kezdett meginogni, amikor szexbotrányba keveredett. Mint ismert, a családapa szexuális jellegű üzeneteket küldött egy alkalmazottnak, ügyvédei pedig azonnal pénzt ajánlottak az ügy rendezéséért. Az istállón belüli vizsgálatból végül Horner jött ki jól, a női alkalmazottat felmentették, a csapatvezetőt pedig nem találták bűnösnek.