„Totális szégyen” – Kínos helyzet alakult ki Michael Schumacher miatt

Michael Schumachert lassan 12 éve ápolják otthon, a nyilvánosságtól teljesen elzártan, de máig nem múlik el úgy versenyhétvége a Forma-1-ben, hogy ne emlegetnék a hétszeres világbajnokot. A 2013 végén csaknem végzetes síbalesetet szenvedett legendás német autóversenyzőről a minap egy korábbi közeli munkatársa, James Vowles mesélte el, mennyire különleges csapatember volt.
A brit mérnök jelenleg a Williams istálló csapatfőnöke, de 2010 és 2012 között Schumival együtt a Mercedes sikereiért dolgozott. Noha a pilótát versenyzőként leginkább a kérlelhetetlen győzni akarásáról ismerték, Vowles inkább arról áradozott, mennyire figyelmes volt a munkatársaival a színfalak mögött.
Más kérdés, hogy őt éppen ezzel hozta kellemetlen helyzetbe.
– Valóban érdekelte, hogy ki vagy, mi foglaloztat, hogy van a családod. És nem a személyes érdekei miatt, hanem mert tényleg fontosnak tartotta.
Tudta például, mikor van a párom születésnapja, és virágot küldött neki. Totálisan szégyenbe hozott vele, mert én magam elfelejtettem
– emlékezett vissza Schumacher figyelmes, ám számára rosszul elsült húzására James Vowles, aki leginkább azt bánja, hogy a Mercedes kedvéért három szezonra a "nyugdíjából" visszatért világsztár ebben az időszakban egyetlen futamot sem tudott már nyerni az F1-ben.
– Ez máig nagyon fáj. Igazán megérdemelte volna – mondta a Schumachert váltó Lewis Hamiltonnal utóbb óriási sikersorozatba kezdő Mercedes akkori stratégája.
