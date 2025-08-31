Hatalmas hiba, Hamilton a falnak csapta a Ferrarit - Videó

Lewis Hamilton hatalmasat bakizott a Forma–1-es Holland Nagydíjon. A hétszeres világbajnok a futam harmadánál vesztette el az irányítást az autója felett, csupán néhány perccel azután, hogy elkezdett csepegni az eső. A brit versenyző a pontot érő, de nem túl előkelő hetedik helyen haladt, amikor a baleset történt, kicsúszott a pályáról és teljesen "ledarálta" a kocsi jobb oldalát.

Csúnyán összetörte autóját Lewis Hamilton

A brit klasszis idei vesszőfutása tehát tovább folytatódik, legközelebb Monzában, az Olasz Nagydíjon javíthat.