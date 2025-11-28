Ha tényleg Vaják rajongó vagy, ez a sorozatkvíz neked szól – Vajon a legjobbak között végzel?

Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 28. 11:45
A Vaják misztikus világával rövid idő alatt hódította meg az egész világot és lopta be magát milliók szívébe. Már megjelent az új évad, de vajon mennyire emlékszel az előzőekre? Derítsd ki sorozatkvízünk segítségével, hogy valójában mennyire ismered a fantasyt!
Sorozatkvíz kizárólag azoknak, akik az első perctől kezdve követik Geralt, Yennefer és Ciri történetét! Vajon mennyire ismered az ikonikus világot?

Fotó: (Fotó: Imdb)
  • A Vaják sorozat pillanatok alatt milliók szívébe lopta be magát.
  • Az alkotás hatalmas sikert aratott és szerzett magának óriási rajongótábort az egész világon.
  • Ebből a kvízből kiderítheted, hogy a legnagyobb fanok közé tartozol-e.

A Vaják, amelyet a nagysikerű könyvsorozat alapján vittek vászonra, pillanatok alatt aratott óriási sikert és szerzett magának hatalmas rajongótábort. Nők ezrei várták az újabbnál újabb epizódokat Ríviai Geralt miatt, aki sármjával sokakat azonnal lekenyerezett. Már látható a sorozat 4. része, amit a rajongók már oly régóta vártak. Vajon te is egy vagy közülük, akinek hevesebben dobog a szíve ennek hallatán? De mennyire voltál szemfüles az egyes epizódok alatt? Most lerántjuk rólad a leplet! 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Hol forgatták a sorozatot?

Az alábbi videóban a Vaják színfalai mögé nyerhetsz betekintést:

 

