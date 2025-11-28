Ha tényleg Vaják rajongó vagy, ez a sorozatkvíz neked szól – Vajon a legjobbak között végzel?

Sorozatkvíz kizárólag azoknak, akik az első perctől kezdve követik Geralt, Yennefer és Ciri történetét! Vajon mennyire ismered az ikonikus világot?

Sorozatkvíz, profi leszel, ha nem csak a cselekménnyel vagy tisztában

Fotó: (Fotó: Imdb)

A Vaják sorozat pillanatok alatt milliók szívébe lopta be magát.

Az alkotás hatalmas sikert aratott és szerzett magának óriási rajongótábort az egész világon.

Ebből a kvízből kiderítheted, hogy a legnagyobb fanok közé tartozol-e.

Sorozatkvíz – profi leszel, ha nem csak a cselekménnyel vagy tisztában

A Vaják, amelyet a nagysikerű könyvsorozat alapján vittek vászonra, pillanatok alatt aratott óriási sikert és szerzett magának hatalmas rajongótábort. Nők ezrei várták az újabbnál újabb epizódokat Ríviai Geralt miatt, aki sármjával sokakat azonnal lekenyerezett. Már látható a sorozat 4. része, amit a rajongók már oly régóta vártak. Vajon te is egy vagy közülük, akinek hevesebben dobog a szíve ennek hallatán? De mennyire voltál szemfüles az egyes epizódok alatt? Most lerántjuk rólad a leplet!