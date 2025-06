Top 5 budapesti kiülős hely, ha a nyári levegőn élveznéd az ízek kavalkádját

Budapest egész évben vonzza a turisták tömegét, ami amellett, hogy rengeteg történelmi emléknek ad otthont, kiemelkedő gasztronómiával rendelkezik. A fővárosban ugyanis folyamatosan nyitnak ki az újabbnál újabb cukrászdák és éttermek, hogy elcsábítsák a konyhaművészetek szerelmeseit. Vannak azonban köztük olyanok, ahol egy teraszon ücsörögve élvezhetjük a mennyei ízeket. Íme tehát a top 5 budapesti kiülős hely, ami biztosan nem okoz majd csalódást.

Budapesti kiülős helyek, ahol mesés kikapcsolódásban lehet részed

Fotó: port.hu

Budapesti kiülős helyek

VakVarjú Beach Bistro – Kopaszi-gát

A VakVarjú több éteremmel is büszkélkedik, néhányuk azonban olyan élményt nyújt, ami teljességgel felülmúlhatatlan. Az étteremlánc egyik ilyen helye a VakVarjú Beach Bistro, ami különleges környezetben, a Kopaszi-gátnál várja vendégeit. Miközben a hangulatos teraszon gyönyörködsz a tájban, a legfinomabb ételek közül válogathatsz. Az étlapon az egyszerűbb fogásoktól kezdve, mint például a cézár saláta találsz egészen különleges variációkat is. Emellett pedig az itallap is igen színes kínálattal kecsegtet.

Nap bácsi – Római-part

A Római-part sokak kedvence, ahol kicsit elvonulhatunk a világ elől és a természet lágy ölén élvezhetjük barátaink társaságát. A Nap bácsi egy közkedvelt hely, amit nemcsak a fák árnyékolnak be, hanem a Duna is hűsíti a levegőjét. A vendéglátóhely frissítőkkel, sörökkel, borokkal várja azokat, akik szeretnének a kánikulában egy kicsit felfrissülni. Emellett tapas, burgert és quesadillat is kérhetünk, a hétvégéken pedig bográcsozással készülnek a látogatók számára.

A Kopaszi-gát tökéletes választás lehet egy nyugodt teraszozós estéhez

Fotó: Bohanek Miklós

Jónás Cradt Beer & Food – Bikás park

A vendéglátóhely már 3 éve a Bikás parkban várja vendégeit, akik nyugodt környezetben, egy kis tónak a partján élvezhetik a mennyei italokat és fogásokat. Az étlapon találsz kézműves söröket, borokat, erősebb italokat, de üdítőkben sincs hiány. Amennyiben a különleges atmoszférával rendelkező helyen indítanád a napot, hétvégén reggelizni is van lehetőséged. Emellett az étlapon levesek, különböző főételek, burgerek és saláták közül válogathatsz. Amennyiben az italod mellé csak csipegetnél valamit, azt is megteheted.

Normafa Síház Étterem és Terasz – Normafa

Ha távol a város zajától élveznéd barátaid társaságát és a természetet, akkor a Normafa Síház Étterem és Terasz tökéletes választás lehet a számodra. Az étlapon a magyar konyha klasszikus fogásaitól kezdve izgalmas ázsiai ízeket is találsz. Az étterem törekszik arra, hogy a klasszikus konyhát ötvözzék az újdonságokkal, ezzel egyedi ízvilágot alkotva. A hely szeretettel várja a családosokat, valamint a házi kedvenccel érkezőket is.

Tattoria Prato – Hűvösvölgy

A Hűvösvölgyben található Tattoria Plato igazi olasz ízvilággal várja vendégeit, akik idilli környezetben élvezhetik a mediterrán konyha különlegességeit. A hely egyedi atmoszférával rendelkezik, távol a város zajától, ami valódi kikapcsolódást nyújt mindenki számára. Az étlapról többek között levesek, előételek, tészták, pizzák, saláták és desszertek közül válogathatsz, amik a klasszikus olasz konyhát idézik. Mivel a vendéglátóhely nagyra tartja a minőséget, házi készítésű tészták és friss ételek várják az ide látogatókat.

Az alábbi kisfilm csodás fővárosunkat mutatja be madártávlatból: