A naptej nem elég: így védd meg a gyereked a bőrráktól

Talán te is azt gondoltad, hogy elég az 50 faktoros naptej, és a mehet is az egész napos strandolás, de sajnos nem ilyen egyszerű a képlet. A naptej nagyon fontos összetevője a napvédelemnek, de hamis biztonságérzetet kelthet, mivel önmagában nem véd minden veszélytől. Főleg nem gyerekek esetében.

Napvédelem: a gyerekeknek a naptejnél többre van szükségük, hogy ne károsodjon a bőrük

Fotó: ShineTerra / Shutterstock

Napvédelem a gyerekeknek

Egyre több bőrgyógyász és családorvos hívja fel a szülők figyelmét arra, hogy a gyerekek napvédelme összetettebb feladat, mint a felnőttek esetében. A kicsik bőre vékonyabb, és sokkal érzékenyebb, mint a miénk. Ezáltal gyorsabban is reagál a káros UV-sugárzásra. A leégés nemcsak fájdalmas, de hosszú távon komoly problémákat is okozhat a bőrben: kutatások szerint a súlyos gyermekkori leégés több mint kétszeresére növeli a bőrrák kialakulásának (pl. melanoma) kockázatát felnőttkorra. Ezért fontos, hogy a szülők minden eshetőségre felkészüljenek, a naptejen kívül figyeljenek a megfelelő ruházatra és kalapviselésre, szánjanak időt az árnyékos helyek megtalálására a strandon, ahova csak délután 15 óra után merészkedjenek ki.

Helyes öltöztetés a bőrrák ellen

A legdrágább, legbiztosabb naptejnél is többet érhet egy könnyed anyagú, jól szellőző, hosszú ujjú póló vagy ing, amely védi a gyerek vállait, karjait, és jó esetben a tarkóját is. Kisebb gyerekek esetében érdemes befektetni egy UV-szűrős fürdőruhába, sapkába is, amelyek kifejezetten az ő bőrüket védik.

A fej védelme nemcsak a bőrkárosodás miatt kiemelten fontos, de egy esetleges napszúrás kockázatát is csökkenti. A nyári sapkák, kalapok kiválasztásakor ügyelj arra, hogy a gyerek tarkóját és fülét is védje a kiválasztott darab.

Egy jó napszemüveg pedig nemcsak divatos kiegészítőnek jó: az UV-sugarak a szem szöveteit is károsíthatják!

Jó időzítés

Gyerekekkel érdemes a kora délelőtti, vagy a késő délutáni órákat választani a strandolásra. Az UV-sugárzás délelőtt 11 és délután 3 óra között a legerősebb. Bármilyen időpontra is időzítitek a pancsolást, mindig keressetek árnyékos helyet. Egy UV-szűrős strandsátor beszerzésével nem kell azon aggódni, hogy találtok-e megfelelő helyet a pihenésre.