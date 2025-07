Őrület a wimbledoni teniszbajnokságon - Ezektől a comboktól felgyullad a pálya

Ha van ikonikus sportesemény, akkor a wimbledoni teniszbajnokság biztosan annak számít, ahol a világ legnagyobb sztárjátékosai mérik össze tudásukat felejthetetlen meccsek keretében, miközben a lelátón helyet foglaló arisztokrácia feszülten figyeli az eseményeket.

Íme a wimbledoni teniszbajnokság nagy villantásai

Fotó: PA / Northfoto

Wimbledoni teniszbajnokság, avagy a legnagyobbak versenye

A tenisztorna 1877 óta minden nyáron két hétre élettel tölti meg a londoni All England Club mesés pályáit, ahol a sportág legnagyobb ikonjai mérkőznek meg egymással. A bajnokság hagyománytisztelő, mégis modern, ahol évről évre újabb tehetségek nyűgözik le tudásukkal a közönséget, a tenisz rajongói pedig a lélegzetvisszafojtva követik az eseményeket.

A wimbledoni teniszbajnokság mögött rejlő munka

A profi teniszezők mögött sok-sok év és rengeteg munka áll, ami miatt nemcsak a játékukat csodálhatjuk meg, hanem gyönyörű, esztétikus alakjukat is. Az izmos combok, a feszes, kar és az erős törzs ugyanis mind kulcsfontosságúak egy erőteljes szerva vagy egy gyors irányváltás esetén. A férfi teniszrajongók nagy örömére pedig a női játékosok igencsak rövid szoknyákban lépnek a pályára, így megvillantva csodás lábaikat. Cikkünkben ezért most megmutatjuk azokat wimbledoni versenyzőket, akiknek elképesztő technikája mellett lenge öltözete is rabul ejt.

