/Áprilisban még lebüdösözték, a Roland Garroson a saját tündérmeséjét írja Lois Boisson

A 22 éves francia teniszezőnő eddigi eredményei abszolút nem ígérték ezt a fajta menetelést a salakos Grand Slam-viadalon:

jobbkezes játékos

eddigi pénzdíja: 148 009 USD (a Roland Garros előtt)

legmagasabb világranglista helyezése: 152. sz (2024. május 6.)

tornagyőzelmei: 1 WTA 125 (Saint-Malo), 3 ITF bajnoki cím

a Roland Garros után minimum 240 helyet lép előre a világranglistán, bekerül a legjobb 125 játékos közé.

Boisson három kiemeltet és 2 TOP 10-es játékost vert eddig, jön a világbajnok

Boisson félelmetes menetelést mutatott be eddig a 2025-ös Roland Garroson. Szabadkártyásként azonnal a főtábláról indult, legyőzve a 24. kiemelt Elise Mertenst, Anhelina Kalininát, a szintén szabadkártyás Elsa Jacquemot-t, a világranglista 3. és harmadik kiemelt Jessica Pegulát, valamint a világranglista 6., hatodik kiemelt és korábbi elődöntős Mirra Andreevát, és a fináléért a 2023-as US Open-bajnok és a tavalyi WTA-világbajnok amerikai Coco Gauff következik. Ezzel az eredménysorral az elmúlt 40 év legalacsonyabb rangsorolású elődöntőse lett a Roland Garroson, és 2017 óta a legalacsonyabb rangsorolású bármelyik Grand Slam-tornán, utóbbi címet a 418. helyről a US Open elődöntőjéig menetelő Kanepi tartja. Nagy kérdés, hogy az a bizonyos dezodorgyár most mit lép...

Boisson nagy győzelme a Roland Garros negyeddöntőjében: