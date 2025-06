/ "Jó csaj akartam lenni 50 éves koromra" – Henriett 20 kilótól szabadult meg végül

Edzés és fittség: „Sportosabb vagyok, mint valaha!”

Heni nagyon félt attól, hogy ha eléri a kerek évfordulót, kétségbe fog esni.

– Sok ismerősöm fejtette ki, hogy ettől kezdve jönnek majd a problémák fizikailag, majd itt és itt is fájni fog, látványos lesz az öregedés – árulja el. – Én viszont jó pár évvel ezelőtt megfogadtam, hogy legkésőbb 50 éves koromra „jó csaj” leszek. Megtörténhetett volna hamarabb, de akárhogy is nézem, összejött. Sőt, sokkal többet értem el, hiszen nem csak az alakom lett jobb, mint a húszas éveimben, de sokkal izmosabb, sportosabb is vagyok, mint valaha. Egyáltalán nem fáj már a térdem, órákat képes vagyok sétálni, könnyedén felfutok a 4. emeletre, a planket 5 percig is tudom tartani, már nem csak női fekvőtámaszt tudok csinálni. Korábban egy kancsó vizet sem tudtam felemelni, most 30 kg súllyal csinálom a kitörést. Arról nem is beszélve, hogy egy koncerten nem probléma, ha táncolni kell órákon keresztül. Hétvégén Scooter koncertre megyek, szükségem lesz a jó erőnlétre. Határozottan érzem, hogy az ideális testsúly és a rendszeres mozgás segít a változó korba való menetelést is lassítani. Fittnek érzem magam, szeretnék jó darabig az is maradni, hisz a gyerekeim későn érkeztek az életembe, szeretnék még hosszú ideig részt vállalni az életükben.