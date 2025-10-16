12 év után elvált a magyar sztárfeleség, világhírű exférje máris új életet kezdett

Új életet kezdett a korábbi olasz válogatott labdarúgó, Graziano Pellé, miután elvált magyar feleségétől, Varga Viktória modelltől. A sztárpár még tavaly döntött úgy, hogy külön utakon folytatják és véget vetnek a házasságuknak.

Varga Viktória és Graziano Pellé tavaly döntöttek úgy, hogy elválnak Fotó: Pexels

Varga Viktória exférje, Graziano Pellé Dubajban kezdett új életet

Pellé és Viktória nagyon rég, 2012 óta alkotott egy párt, három éve összeházasodtak, ezért is érte hideg zuhanyként a rajongókat, amikor a magyar modell tavaly decemberben bejelentette a válásukat a közösségi oldalán.

Nem gyakran beszélek a magánéletemről, de azt gondolom, el kell mondanom, hogy Graziano és én úgy döntöttünk, hogy különválunk. A 12 év, amit együtt töltöttünk, tele volt gyönyörű emlékekkel és közös pillanatokkal, amelyeket mindig a szívünkben fogunk hordozni

– fogalmazott Varga Viktória. A válás három évvel azután történt, hogy Pellé szögre akasztotta a focicipőjét és visszavonult. Utoljára a Parma csapatát erősítette, és nem is távolodott el a focitól, a Serie A-ban szereplő Leccénél kapott munkát. Annak ellenére, hogy Dubajban kezdett új életet.

Dubajban élek, de az olaszországi klubomnál, a Leccénél is dolgozom

– idézi a The Sun Graziano Pellé szavait, aki egy gálameccs erejéig visszatért korábbi klubjához, a Feyenoordhoz.

Nagyon különleges itt lenni. Amikor felkértek, azonnal igent mondtam. Szeretnek engem itt, és én is örökre a szívembe zártam az ittenieket

– tette hozzá.

Az olasz támadó nagyon sikeres volt a holland klub színeiben, 59 mérkőzésen 50 gólt szerzett. Innen igazolt Angliába a Southamptonhoz, ahol 80 mérkőzésen 30-szor talált a kapuba. 2016-ban Kínába szerződött, mielőtt visszatért levezetni Olaszországba.