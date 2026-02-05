Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Ágota, Ingrid névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lángol a szerelem, új sztárpár született Magyarországon

Marozsán Fábián
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 05:00
szerelemtenisz
Új fejezet nyílt a magyar teniszező életében. Marozsán Fábián először mutatta meg gyönyörű barátnőjét, Karvalics Esztert.

A pályán kívül hamar feledteti a csalódást a boldogság. A legmagasabban jegyzett magyar teniszező, Marozsán Fábián a vasárnap véget ért Australian Openen a harmadik körig jutott, ahol az orosz klasszis, Danyiil Medvegyev állította meg. A vereség után azonban volt, aki megvigasztalja: a teniszező boldog párkapcsolatban él szerelmével, Karvalics Eszterrel.

Meghódították Marozsán Fábián szívét
Meghódították Marozsán Fábián szívét Fotó: Sports Press Photo

Marozsán Fábiánra rátalált a szerelem

„Ilyen cuki fotósorozatot még nem láttál” – írta angol nyelven Instagram-oldalán Karvalics Eszter, aki több romantikus, közös képet is megosztott Marozsán Fábiánnal, a világranglistán jelenleg a 46. helyen álló teniszezővel.

Eszter személyi edzőként, táplálkozási szakértőként és pszichológusként is dolgozik, Instagram-oldalát pedig több mint 33 ezren követik. Emellett egy táplálékkiegészítőket forgalmazó márka csapatának is tagja, amely a teniszezővel is együttműködik. Emellett több testépítőversenyen is részt vett, ahol rendre jó eredményeket ért el. 


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu