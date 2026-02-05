Lángol a szerelem, új sztárpár született Magyarországon

A pályán kívül hamar feledteti a csalódást a boldogság. A legmagasabban jegyzett magyar teniszező, Marozsán Fábián a vasárnap véget ért Australian Openen a harmadik körig jutott, ahol az orosz klasszis, Danyiil Medvegyev állította meg. A vereség után azonban volt, aki megvigasztalja: a teniszező boldog párkapcsolatban él szerelmével, Karvalics Eszterrel.

Meghódították Marozsán Fábián szívét Fotó: Sports Press Photo

Marozsán Fábiánra rátalált a szerelem

„Ilyen cuki fotósorozatot még nem láttál” – írta angol nyelven Instagram-oldalán Karvalics Eszter, aki több romantikus, közös képet is megosztott Marozsán Fábiánnal, a világranglistán jelenleg a 46. helyen álló teniszezővel.

Eszter személyi edzőként, táplálkozási szakértőként és pszichológusként is dolgozik, Instagram-oldalát pedig több mint 33 ezren követik. Emellett egy táplálékkiegészítőket forgalmazó márka csapatának is tagja, amely a teniszezővel is együttműködik. Emellett több testépítőversenyen is részt vett, ahol rendre jó eredményeket ért el.



