Lángol a szerelem, új sztárpár született Magyarországon

A pályán kívül hamar feledteti a csalódást a boldogság. A legmagasabban jegyzett magyar teniszező, Marozsán Fábián a vasárnap véget ért Australian Openen a harmadik körig jutott, ahol az orosz klasszis, Danyiil Medvegyev állította meg. A vereség után azonban volt, aki megvigasztalja: a teniszező boldog párkapcsolatban él szerelmével, Karvalics Eszterrel.
„Ilyen cuki fotósorozatot még nem láttál” – írta angol nyelven Instagram-oldalán Karvalics Eszter, aki több romantikus, közös képet is megosztott Marozsán Fábiánnal, a világranglistán jelenleg a 46. helyen álló teniszezővel.
Eszter személyi edzőként, táplálkozási szakértőként és pszichológusként is dolgozik, Instagram-oldalát pedig több mint 33 ezren követik. Emellett egy táplálékkiegészítőket forgalmazó márka csapatának is tagja, amely a teniszezővel is együttműködik. Emellett több testépítőversenyen is részt vett, ahol rendre jó eredményeket ért el.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.