"Sajnos megtörtem" - Drámai vallomást tett Marozsán a fájó veresége után

A rá jellemző higgadtsággal és önkritikával, de fájó kiesése ellenére is pozitívan értékelt Marozsán Fábián, miután óriási esélyt szalasztott el az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. A világranglistán 59. magyar játékos két maratoni győzelme után, a 3. fordulóban is vezetett 1-0-ra – sőt, a második játszma megnyeréséhez is volt három labdája! –, ám az olasz Lorenzo Sonego (55.) fordított a kihagyott lehetőség után látványosan visszaesett éljátékosunk ellen.

Marozsán Fábiánt bántja a kihagyott lehetőség, de összességében pozitívan értékelt / Fotó: Getty Images

A 7:6, 6:7, 1:6, 2:6-os vereségét követően Marozsán elmondta: reméli, hogy nem lesz szüksége túl sok időre ahhoz, hogy túltegye magát a csalódottságán. Erről a Magyar Tenisz Szövetség hivatalos Facebook-oldalán megjelent interjúban beszélt.

– Persze, mindig fáj a vereség és nem esik jól az embernek. Ami most nem esik jól a lelkemnek, hogy a második játszmában volt három szettlabdám, mégis elbuktam. Mentális szempontból nagyon fontos lett volna azt megnyerni. Addig fej, fej mellett mentünk egymás mellett. Nem mondom, hogy ha én nyerem a második szettet és kettő-nullára vezetek, akkor biztosan megnyerem a mérkőzést, de akkor szerintem nagyon benne ett volna a pakliban, hogy esetleg ő törik meg a harmadikra, és akkor azt végig tudom vinni. [...]

Sajnos így mentálisan, majd ami nagyon látható volt, fizikálisan is megtörtem

– emlékezett vissza Fábi a meccs fordulópontjára, amiből sajnos ő jött ki rosszul.

A teljes interjút az alábbi videóra kattintva hallgathatod meg:

Nagyon visszaesett a játékom színvonala. Ebből tanulnom kell, próbálunk majd ezen dolgozni. Valamit ki kell találnunk, hogy amikor nem vagyok olyan jó helyzetben, akkor hogyan tudom tartani a ritmust, vagy esetleg hogy tudok egy picit időt húzni, hogy kiutat találjak.

A szabály megengedte volna, hogy kimenjek egy egészségügyi szünetre de próbáltam sportszerű lenni. Gondoltam rá, de úgy voltam vele, hogy hátha van még annyi erőm, hogy végig tudjam csinálni. De lehet, hogy nekem is be kell majd vetnem ezeket a dolgokat, amiket egyébként engednek a szabályok, tehát nem játszanám ki a rendszert, de nekem is kicsit meg kell ismernem saját magamat ebből a szempontból. Majd meglátjuk. [...] Szerintem mindketten azt éreztük, hogy csak egy pici kéne ahhoz, hogy valamelyikünk megtörjön. De az első két játszmában egyikünknek sem jött el a brék, és utána, a harmadik szettben sajnos neki sikerült, amikor én kicsit megtörtem abban, hogy elbuktam a másodikat – foglalta össze az első benyomásait Marozsán Fábián.