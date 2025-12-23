Mindenki a dögös testét bámulja, Playboy-nyuszi lett a szexi kosárlabdázónő

A 28 éves amerikai kosárlabdázónőt a 2021-es WNBA drafton negyedikként választotta az Indiana Fever, amivel a csapat történetének legmagasabban rangsorolt újonca lett. Viszont az utóbbi időben a sportkarrierje teljesen háttérbe szorult, Kysre Gondrezick inkább modellnek és színésznőnek állt. Most azonban minden eddiginél dögösebb fotókat osztott meg magáról: a Playboy újság címlapján vetkőzött teljesen meztelenre.
Kysre nem csupán az első női profi kosárlabdázó, hanem az első színes bőrű sportoló lett, aki a híres nyuszis magazin címlapján szerepelhetett. A korábbi WNBA-sztár döntése abszolút tudatos volt, ugyanis az amerikai kosaras a sportolói szerepből kilépve már a saját márkáját szeretné építeni. A magazin szerint a fotósorozat az erőt, az önbizalmat és a nőiességet állítja középpontba, nem pedig a botránykeltést.
A kosaras szexi képét IDE kattintva tekintheted meg.
