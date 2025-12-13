Elhagyta a bugyiját, megvillantotta csodatestét a holland bajnoknő

Jutta Leerdam Hollandia egyik legdögösebb sportolója. Az olimpiai ezüstérmes gyorskorcsolyázó nemcsak vőlegénye, a YouTuberből lett bokszoló Jake Paul miatt került reflektorfénybe, hanem azért is, mert a szépségével rengeteg olyan rajongót bevonzott, akiket korábban maga a sportág egyáltalán nem érdekelt. A szőke bombázó néhány napja Miamiból osztott meg egy igazán dögös fotót – a képen pedig úgy tűnik, „véletlenül” melltartó és bugyi nélkül pózolt. A férfi követői természetesen egy cseppet sem bánták a merész pillanatot.

Jutta Leerdam az egyik legdögösebb holland gyorskorcsolyázó Fotó: Boris Streubel

Jutta Leerdam igazi világsztár

A többszörös holland világbajnok hölgyet már közel 5 millióan követik a közösségi oldalain, ahol vagy edzés közben, sportos szettben mutatja meg magát, vagy éppen jóval hiányosabb öltözékben borzolja a kedélyeket. Legutóbb sem volt ez másként: Jutta Leerdam vőlegényével, Jake Paullal ment romantikus vacsorára, ám a randira ezúttal is merész, hiányos öltözékben érkezett – a rajongók legnagyobb örömére.

Jön az év boksz-gálája

December 19-én rendezik az év egyik legjobban várt bokszeseményét, hiszen a szőke szépség vőlegénye, Jake Paul ringbe lép Anthony Joshua ellen. Két dolog azonban már most biztos: Jutta Leerdam mindenben a párját fogja támogatni, a szurkolók pedig izgatottan várják, vajon milyen szettben jelenik meg a holland sportoló a nagy estén.