Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Otília, Luca névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elhagyta a bugyiját, megvillantotta csodatestét a holland bajnoknő

gyorskorcsolya
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 05:00
Jake Paulmell
Ledobta a fehérneműjét a szőke bombázó. Jake Paul dögös menyasszonya, Jutta Leerdam nemcsak arról híres, hogy Hollandia egyik legjobb gyorskorcsolyázója, hanem arról is, hogy lehengerlő szépségével újra és újra ámulatba ejti a rajongókat.

Jutta Leerdam Hollandia egyik legdögösebb sportolója. Az olimpiai ezüstérmes gyorskorcsolyázó nemcsak vőlegénye, a YouTuberből lett bokszoló Jake Paul miatt került reflektorfénybe, hanem azért is, mert a szépségével rengeteg olyan rajongót bevonzott, akiket korábban maga a sportág egyáltalán nem érdekelt. A szőke bombázó néhány napja Miamiból osztott meg egy igazán dögös fotót – a képen pedig úgy tűnik, „véletlenül” melltartó és bugyi nélkül pózolt. A férfi követői természetesen egy cseppet sem bánták a merész pillanatot.

Jutta Leerdam az egyik legdögösebb holland gyorskorcsolyázó
Jutta Leerdam az egyik legdögösebb holland gyorskorcsolyázó  Fotó: Boris Streubel

Jutta Leerdam igazi világsztár 

A többszörös holland világbajnok hölgyet már közel 5 millióan követik a közösségi oldalain, ahol vagy edzés közben, sportos szettben mutatja meg magát, vagy éppen jóval hiányosabb öltözékben borzolja a kedélyeket. Legutóbb sem volt ez másként: Jutta Leerdam vőlegényével, Jake Paullal ment romantikus vacsorára, ám a randira ezúttal is merész, hiányos öltözékben érkezett – a rajongók legnagyobb örömére.

Jön az év boksz-gálája

December 19-én rendezik az év egyik legjobban várt bokszeseményét, hiszen a szőke szépség vőlegénye, Jake Paul ringbe lép Anthony Joshua ellen. Két dolog azonban már most biztos: Jutta Leerdam mindenben a párját fogja támogatni, a szurkolók pedig izgatottan várják, vajon milyen szettben jelenik meg a holland sportoló a nagy estén.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu