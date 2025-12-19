Csak egy kis háló takarta a műsorvezetőnő hatalmas melleit: átlátszó ruhában villantott

A Sky Sports műsorvezetője, Kate Tracey nem bízott semmit a képzeletre, miközben átlátszó ruhában ünnepelte 31. születésnapját a hétvégén.
A gyönyörű műsorvezető lenyűgözte rajongóit a semmit sem takaró ruhájában, miközben a barátaival Londonban bulizott, amiről persze képeket is megosztott az Instagram-oldalán. (lapozz a képek között!)
„Lenyűgöző!! Remélem, szép születésnapod volt” – áradozott az egyik rajongó a komment szekcióban. Míg egy másik azt írta: „A legjobb időtöltés veled mindig!” „Felrobbantod az internetet, Kate” – viccelődött egy harmadik. Mire a negyedik így válaszolt: „Ő maga a tűz!”
Amikor Kate nem a közösségi médiában vonzza a tekinteteket, a versenyzés rajongói körében leginkább a Sky Racing műsorában játszott szerepéről ismert, ahol a Weekend Winners tippműsort vezeti, valamint a William Hill Racing League tudósításainak élén áll. Kate emellett lelkes futballrajongó, az Aston Villának szurkol.
