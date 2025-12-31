Vadító dekoltázst villantott a dögös focistabarátnő

Britney De Villiers, a Premier League-ben szereplő Morgan Gibbs-White párja, alaposan felkeltette a rajongók figyelmét, miután az Instagram-oldalán merész, szexi fotókat osztott meg magáról. A 25 éves modell már két gyermek büszke édesanyja, ám újra bizonyította, hogy szülés után is fantasztikus formában van. Karácsonykor a dögös focistabarátnő egy testhez simuló, fekete szettben mutatta be nőiességét, a dekoltázsa pedig csak hab volt a tortán.