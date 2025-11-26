Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Nem mindennapi látvány, bikiniben lazított a magyar válogatott sztárja - Fotó

Rybanska Natasa
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 05:00
bikinialakvízilabda
Mindenki imádja a magyar női pólóválogatott szépségét. Az olimpiai- és Európa-bajnoki bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes Rybanska Natasa az egyiptomi tengerpartról csekkolt be, bikinis képeit pedig a közösségi-oldalára is feltöltötte.

Az olimpiai- és Európa-bajnoki bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes Rybanska Natasa nemcsak a medencében tarol, hanem a közösségi médiában is egyre nagyobb hullámokat kelt. A magyar női vízilabda-válogatott játékosának Instagram-oldala lassan átlépi a tízezres követőtábort, a posztjai alatt pedig sorra gyűlnek a lájkok és a kommentek.

Rybanska Natasa Egyiptom partjainál dobta le a textilt, bikiniben mutatta meg dögös testét
Rybanska Natasa Egyiptom partjainál dobta le a textilt, bikiniben mutatta észbontó alakját  Fotó: Maddie Meyer

Rybanska Natasa igazi médiasztár lett

A gyönyörű pólós közösségi-oldalán találkozhatunk profi, beállított képekkel vagy akár bikinis fotókkal. Az utóbbi igencsak nagy sikert aratott az oldalán, hiszen Rybanka Natasa ledobta a textilt és szexi bikiniben sétált be a Vörös-tengerbe. 

A klasszis tehát nem csak a magyar válogatott meghatározó alakja, hanem Instagram-királynővé is koronázták már a rajongók. A dögös sztársportoló a posztjaival folyamatosan a figyelem középpontjában van.

 

