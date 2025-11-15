Ettől te sem bírsz védekezni: A kardvívás királynője megmutatta szexi idomait!

A kardvívás királynője, Rossella Fiamingo elképesztően dögös Instagram bejegyzése felrobbantotta az internetet, hiszen a fotósorozatával megmutatta sportágának szépségeit. A közzétett fotón a 34 éves sportoló teljes fegyverzetben, elegáns tartással áll, kezében a sisakkal és a pengével, amitől a rajongók teljesen odáig vannak.
A kétszeres világbajnok nemcsak legendás tehetségével, hanem angyali szépségével is azonnal meghódította a férfi rajongók szívét is. Az olasz vívónő szigorú, mégis nőies tartással áll pózol a kamera előtt, kezében a tőrrel és a sisakkal. Első látásra olyan, mintha egy hollywoodi akciófilm posztere lenne a kemény, koncentrált tekintettel, hibátlan vonalakkal és az a természetes kisugárzással.
Mint egy zongora: fény, árnyék és mozgó ritmus
- írta bejegyzése mellé a világbajnok.
Rossella Fiamingo legfrissebb Instagram bejegyzése az alábbiakban megtekinthető!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.