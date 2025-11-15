Ettől te sem bírsz védekezni: A kardvívás királynője megmutatta szexi idomait!

A kardvívás királynője, Rossella Fiamingo elképesztően dögös Instagram bejegyzése felrobbantotta az internetet, hiszen a fotósorozatával megmutatta sportágának szépségeit. A közzétett fotón a 34 éves sportoló teljes fegyverzetben, elegáns tartással áll, kezében a sisakkal és a pengével, amitől a rajongók teljesen odáig vannak.

A kardvívás királynője elképesztően dögös fotósorozatot osztott meg követőivel a közösségi oldalán

Fotó: unsplash (Illusztráció)

Megmutatta szexi oldalát a kardvívás királynője

A kétszeres világbajnok nemcsak legendás tehetségével, hanem angyali szépségével is azonnal meghódította a férfi rajongók szívét is. Az olasz vívónő szigorú, mégis nőies tartással áll pózol a kamera előtt, kezében a tőrrel és a sisakkal. Első látásra olyan, mintha egy hollywoodi akciófilm posztere lenne a kemény, koncentrált tekintettel, hibátlan vonalakkal és az a természetes kisugárzással.

Mint egy zongora: fény, árnyék és mozgó ritmus

- írta bejegyzése mellé a világbajnok.

