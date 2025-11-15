Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Lipót, Adalbert névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ettől te sem bírsz védekezni: A kardvívás királynője megmutatta szexi idomait!

világbajnok
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 15. 22:00
kardvívószexi
A szépséges világbajnok elképesztő fotókat tett közzé közösségi oldalán.
Amy Mans
A szerző cikkei

A kardvívás királynője, Rossella Fiamingo elképesztően dögös Instagram bejegyzése felrobbantotta az internetet, hiszen a fotósorozatával megmutatta sportágának szépségeit. A közzétett fotón a 34 éves sportoló teljes fegyverzetben, elegáns tartással áll, kezében a sisakkal és a pengével, amitől a rajongók teljesen odáig vannak. 

alt=A kardvívás királynője elképesztően dögös fotósorozatot osztott meg követőivel a közösségi oldalán
A kardvívás királynője elképesztően dögös fotósorozatot osztott meg követőivel a közösségi oldalán /
Fotó: unsplash (Illusztráció)

Megmutatta szexi oldalát a kardvívás királynője

A kétszeres világbajnok nemcsak legendás tehetségével, hanem angyali szépségével is azonnal meghódította a férfi rajongók szívét is. Az olasz vívónő szigorú, mégis nőies tartással áll pózol a kamera előtt, kezében a tőrrel és a sisakkal. Első látásra olyan, mintha egy hollywoodi akciófilm posztere lenne a kemény, koncentrált tekintettel, hibátlan vonalakkal és az a természetes kisugárzással.

Mint egy zongora: fény, árnyék és mozgó ritmus

- írta bejegyzése mellé a világbajnok. 

Rossella Fiamingo legfrissebb Instagram bejegyzése az alábbiakban megtekinthető!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu